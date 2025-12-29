ट्रैफिक जाम की एक आवाज और बदल गई जिंदगी: सिंगर चिन्मयी त्रिपाठी ने संघर्ष से बनाया ये मकाम

मध्यप्रदेश के सागर में पली-बढ़ी चिन्मई के माता-पिता को संगीत और संस्कृति से गहरा लगाव रहा हैं। पिता संस्कृत के विद्वान और मां हिंदी साहित्य की। जब चिन्मयी मात्र छह साल की थी, उनका गाना सुनकर एक रिश्तेदार ने उनके माता-पिता को सलाह दी कि अपनी बेटी को संगीत की शिक्षा दीजिए। इस तरह से चिन्मयी सागर यूनिवर्सिटी से संगीत सीखने लगीं। एमबीए करने के बाद नौकरी के दौरान उन्हें लगा कि स्वतंत्र तौर पर संगीत तैयार करना चाहिए। चिन्मयी कहती हैं कि शुरुआत में मैंने तय किया कि प्रसिद्ध हिंदी कवियों की कविताएं संगीत में ढालूंगी। मेरी पीढ़ी के लोग गुलजार और हरिवंश राय बच्चन को तो जानते हैं पर निराला जी या शुक्ल जी को नहीं। मुझे यह बात अखर गई। मैंने तय किया कि मुझे जो कविताएं पसंद आ रही हैं, उन्हें संगीतबद्ध करूंगी।