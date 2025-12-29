29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

21 साल का इंतजार हुआ खत्म! संजय दत्त के साथ सालों बाद ‘गदर’ काटेंगी फेमस अभीनेत्री

Sanjay Dutt Upcoming Movie: संजय दत्त बॉक्स ऑफिस पर फिर से ‘गदर’ काटने वाले हैं। वजह है, 21 साल बाद उनकी फेवरेट को-एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म में धमाकेदार एंट्री।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 29, 2025

Sanjay Dutt Upcoming Movie

‘मुसाफिर’ फिल्म का एक सीन। फोटो में संजय दत्त और समीरा रेड्डी (इमेज सोर्स: IMDb)

Sameera Reddy Come Back: 21 साल बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार फैन्स कई सालों से कर रहे थे। संजय दत्त, जिन्होंने अपने दमदार लुक और हाई इनटेंस से हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर गदर मचाई है, अब एक बार फिर अपनी फेवरेट को-एक्ट्रेस के साथ कमबैक करने को तैयार हैं। यह जोड़ी एक समय पर ब्लॉकबस्टर की गारंटी मानी जाती थी और अब इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों का साथ आना खुद में एक सिनेमा इवेंट है।

समीरा रेड्डी की धमाकेदार वापसी

अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने साल 2000 से 2013 के बीच कई यादगार किरदार निभाए और उस समय के कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने न सिर्फ हिंदी, बल्कि तमिल, तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। समीरा आखिरी बार कन्नड़ फिल्म वरदानायका (Varadhanayaka) (2013) में नजर आई थीं।

अगस्त 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनकी फिल्मों में वापसी की खबर सामने आई थी, हालांकि फिर यह खबरें दब गयी। पर इस बार यह कंफर्म हो गया है कि समीरा रेड्डी वाकई फिल्मों में वापसी कर रही हैं और उन्होंने एक नई फिल्म साइन करके शूटिंग भी शुरू कर दी है।

‘आखिरी सवाल’ से कमबैक

समीरा रेड्डी ने हाल ही में संजय दत्त के साथ फिल्म 'आखिरी सवाल’ की शूटिंग शुरू की है। फिल्म के सात दिन की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी शूट जनवरी में स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल के तहत किया जाएगा। इस फिल्म में अमित साध, नीतू चंद्रा, त्रिधा चौधरी और नामशी चक्रवर्ती भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिजीत मोहन वरंग ने किया है।

फिल्म ‘आखिरी सवाल’ में कितना है दम

‘आखिरी सवाल’ एक रिसर्च स्कॉलर और उसके प्रोफेसर की कहानी पर आधारित है। फिल्म के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। इसमें संस्कृति, राजनीति, विचारधाराओं और अन्य सामाजिक मुद्दों पर संवाद और बहस दिखाई जाएगी। फिल्म में समीरा रेड्डी एक साइकोलॉजी प्रोफेसर का कैरेक्टर निभा रही हैं।

संजय दत्त के साथ फिर से काम

समीरा रेड्डी और संजय दत्त इससे पहले तीन फिल्मों ‘मैंने दिल तुझको दिया’ (2002), ‘प्लान’ (2004) और ‘मुसाफिर’ (2004) में साथ काम कर चुके हैं। लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर संजय दत्त के साथ काम करने को लेकर समीरा का मानना है कि किसी ऐसे एक्टर के साथ दोबारा काम करना, जिसके साथ पहले काम का अनुभव रहा हो, बेहद कंफर्टेबल होता है।

किसने किया वापसी के लिए मोटिवेट?

अगस्त में जब समीरा की वापसी की खबर सामने आई थी, तब उन्होंने बताया था कि उनके बेटे ने उन्हें फिर से फिल्मों में लौटने के लिए मोटिवेट किया। समीरा के मुताबिक, “मेरे बेटे ने मेरी फिल्म ‘रेस’ देखी और मुझसे पूछा कि आप अब एक्टिंग क्यों नहीं करतीं। उसी बातचीत ने मुझे दोबारा फिल्मों के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट किया।”

कहां थीं समीरा रेड्डी?

एक्टिंग में वापसी से पहले समीरा पिछले पांच सालों से डिजिटल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं। पेंडेमिक के दौरान उन्होंने डिजिटल मीडिया को एक्सप्लोर किया और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाए। इन वीडियोस को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके चलते वह एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी पहचानी जाने लगीं।

बता दें समीरा रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियोस विडियोज से की थी। वह पहली बार पंकज उधास के म्यूजिक वीडियो ‘और आहिस्ता’ में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने ‘मैंने दिल तुझको दिया’, ‘डरना मना है’, ‘मुसाफिर’, ‘नो एंट्री’, ‘टैक्सी नंबर 9211’, ‘रेस’, ‘दे दना दन’ जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। साल 2024 में उनकी फिल्म ‘नाम’ रिलीज हुई, हालांकि इस फिल्म की शूटिंग दरअसल 2004 में ही पूरी हो चुकी थी।

