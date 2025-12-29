21 साल का इंतजार हुआ खत्म! संजय दत्त के साथ सालों बाद ‘गदर’ काटेंगी फेमस अभीनेत्री

Sameera Reddy Come Back: 21 साल बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार फैन्स कई सालों से कर रहे थे। संजय दत्त, जिन्होंने अपने दमदार लुक और हाई इनटेंस से हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर गदर मचाई है, अब एक बार फिर अपनी फेवरेट को-एक्ट्रेस के साथ कमबैक करने को तैयार हैं। यह जोड़ी एक समय पर ब्लॉकबस्टर की गारंटी मानी जाती थी और अब इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों का साथ आना खुद में एक सिनेमा इवेंट है।