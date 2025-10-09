पूजा भट्ट ने 27 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- संजय दत्त उस रात चाह रहे थे कि…

अभिनेत्री (पूजा भट्ट) ने आगे यह भी बताया कि कैसे सुबह जल्दी उन लोगों को शूटिंग के लिए जाना था, तब संजय दत्त चाह रहे थे कि ये रात कभी खत्म ही न हो। वो सोना नहीं बल्कि और अधिक मस्ती करना चाहते थे। मुझे याद है एक शाम हमारी सुबह-सुबह शूटिंग थी और तुम कहती रही कि चलो सब सो जाओ क्योंकि हमें जल्दी उठकर निकलना है और संजू शाम खत्म नहीं करना चाहता था और मेरे भी कुछ प्लान्स थे। तुम ऊपर गईं और संजू भी गलियारे में टहल रहा था और तुमने कहा, 'संजय दत्त, सो जाओ।' तो वह तुम्हारे कमरे में आया और तुमसे बात करने लगा था।"