Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पूजा भट्ट ने 27 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- संजय दत्त उस रात चाह रहे थे कि…

Pooja Bhatt: पूजा भट्ट ने संजय दत्त को लेकर खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि साल 1998 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म 'दुश्मन' की शूटिंग के दौरान एक रात ऐसी थी जब, संजय दत्त चाहते थे कि…

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 09, 2025

Sanjay Dutt and Pooja Bhatt during the 90s

90 के दशक के दौरान संजय दत्त और पूजा भट्ट (फोटो सोर्स: एक्स)

Bollywood News: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं। अपने पॉडकास्ट ‘द पूजा भट्ट शो’ में उन्होंने संजय दत्त की एक ऐसा किस्सा बताया, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था।

उन्होंने बताया कि संजय दत्त उस रात क्या चाहते थे। आखिर क्यों वो नहीं सोना चाहते थे? बारटेंडर उनसे क्यों छिप रहा था? चलिए सबकुछ आपको बताते हैं।

पूजा भट्ट ने खोले राज

पूजा भट्ट ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि साल 1998 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म 'दुश्मन' की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान संजय दत्त के डर के चलते एक बारटेंडर उनसे छिपने लगा था।

अपने शो में फिल्म की निर्देशक तनुजा चंद्रा से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा कि जब हम दक्षिण अफ्रीका गए थे और केप टाउन के विक्टोरिया होटल में ठहरे थे, वह समय बहुत ही मजेदार था। मुझे लगता है कि संजू (संजय दत्त) मेरे पिता के साथ कारतूस की शूटिंग से पहले भी वहां गए थे और वह पहले से ही वहां ठहरे हुए थे।"

उन्होंने आगे कहा, "और जब हम लॉबी में गए तो बार बारटेंडर ने हमें होटल में घुसते देख लिया और डर के मारे छिपने लगा। तो मैं हैरान रह गई और मैंने पूछा कि तुम हमसे यहां ऐसे क्यों छिप रहे हो?"

तब बारटेंडर ने डरते हुए कहा, "वो जो गेस्ट हैं ना, उनकी वजह से हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं इसलिए छुप रहे हैं। पिछली बार हमें उनके लिए शराब के एक्स्ट्रा बॉक्स मंगवाने पड़े थे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी।"

संजय दत्त चाह रहे थे कि…

अभिनेत्री (पूजा भट्ट) ने आगे यह भी बताया कि कैसे सुबह जल्दी उन लोगों को शूटिंग के लिए जाना था, तब संजय दत्त चाह रहे थे कि ये रात कभी खत्म ही न हो। वो सोना नहीं बल्कि और अधिक मस्ती करना चाहते थे। मुझे याद है एक शाम हमारी सुबह-सुबह शूटिंग थी और तुम कहती रही कि चलो सब सो जाओ क्योंकि हमें जल्दी उठकर निकलना है और संजू शाम खत्म नहीं करना चाहता था और मेरे भी कुछ प्लान्स थे। तुम ऊपर गईं और संजू भी गलियारे में टहल रहा था और तुमने कहा, 'संजय दत्त, सो जाओ।' तो वह तुम्हारे कमरे में आया और तुमसे बात करने लगा था।"

उन्होंने आगे कहा, "और मैं दरवाजे के पास गई और सुनने लगी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं तुम्हारे कमरे में गिर गई। तुम उस पर चिल्ला रही थी, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। तुमने बताया कि संजय दत्त काफी हाई थे और कह रहे थे कि ये शाम कभी खत्म न हो।"

फिल्म ‘दुश्मन’ को पूजा भट्ट और उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था। इसमें काजोल, संजय दत्त और आशुतोष राणा लीड रोल में थे।

पॉडकास्ट ‘द पूजा भट्ट शो’

ये भी पढ़ें

महेश भट्ट ने ‘झूठ’ बोलकर किया था ये काम, सालों बाद सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
Mahesh Bhatt Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

संजय दत्त

Published on:

09 Oct 2025 08:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पूजा भट्ट ने 27 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- संजय दत्त उस रात चाह रहे थे कि…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गुपचुप तरीके से रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, अब जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर तोड़ी चुप्पी

गुपचुप रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, फिर इस्लाम धर्म अपनाने को किया मजबूर
बॉलीवुड

Rajvir Jawanda के निधन के बाद वायरल हुआ एक्सीडेंट से पहले का Video, हादसे से पहले ली थी नई BMW बाइक

Rajvir Jawanda New BMW Bike
बॉलीवुड

Cannes में कोहराम मचा चुकी, 1 घंटे 39 मिनट की इस फिल्म में है एक नौकरानी की छोटी सी लवस्टोरी

जिंदगी की 'सच्चाई' झेल पाएगा आपका दिल, 1 घंटे 39 मिनट की इस फिल्म नें Cannes में भी मचाया कोहराम
बॉलीवुड

‘1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं…’ अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा

'1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं...' अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा
बॉलीवुड

पहले गला रेंता, फिर कुचला पत्थर से मुंह, अमिताभ बच्चन के इस को-स्टार का हुआ बेरहमी से कत्ल

Jhund Co-Actor Priyanshu aka Babu Chhetri was Brutally Murdered by his Friend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.