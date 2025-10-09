पूजा भट्ट ने 27 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- संजय दत्त उस रात चाह रहे थे कि…

90 के दशक के दौरान संजय दत्त और पूजा भट्ट (फोटो सोर्स: एक्स)
Bollywood News: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं। अपने पॉडकास्ट ‘द पूजा भट्ट शो’ में उन्होंने संजय दत्त की एक ऐसा किस्सा बताया, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था।
उन्होंने बताया कि संजय दत्त उस रात क्या चाहते थे। आखिर क्यों वो नहीं सोना चाहते थे? बारटेंडर उनसे क्यों छिप रहा था? चलिए सबकुछ आपको बताते हैं।
पूजा भट्ट ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि साल 1998 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म 'दुश्मन' की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान संजय दत्त के डर के चलते एक बारटेंडर उनसे छिपने लगा था।
अपने शो में फिल्म की निर्देशक तनुजा चंद्रा से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा कि जब हम दक्षिण अफ्रीका गए थे और केप टाउन के विक्टोरिया होटल में ठहरे थे, वह समय बहुत ही मजेदार था। मुझे लगता है कि संजू (संजय दत्त) मेरे पिता के साथ कारतूस की शूटिंग से पहले भी वहां गए थे और वह पहले से ही वहां ठहरे हुए थे।"
उन्होंने आगे कहा, "और जब हम लॉबी में गए तो बार बारटेंडर ने हमें होटल में घुसते देख लिया और डर के मारे छिपने लगा। तो मैं हैरान रह गई और मैंने पूछा कि तुम हमसे यहां ऐसे क्यों छिप रहे हो?"
तब बारटेंडर ने डरते हुए कहा, "वो जो गेस्ट हैं ना, उनकी वजह से हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं इसलिए छुप रहे हैं। पिछली बार हमें उनके लिए शराब के एक्स्ट्रा बॉक्स मंगवाने पड़े थे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी।"
अभिनेत्री (पूजा भट्ट) ने आगे यह भी बताया कि कैसे सुबह जल्दी उन लोगों को शूटिंग के लिए जाना था, तब संजय दत्त चाह रहे थे कि ये रात कभी खत्म ही न हो। वो सोना नहीं बल्कि और अधिक मस्ती करना चाहते थे। मुझे याद है एक शाम हमारी सुबह-सुबह शूटिंग थी और तुम कहती रही कि चलो सब सो जाओ क्योंकि हमें जल्दी उठकर निकलना है और संजू शाम खत्म नहीं करना चाहता था और मेरे भी कुछ प्लान्स थे। तुम ऊपर गईं और संजू भी गलियारे में टहल रहा था और तुमने कहा, 'संजय दत्त, सो जाओ।' तो वह तुम्हारे कमरे में आया और तुमसे बात करने लगा था।"
उन्होंने आगे कहा, "और मैं दरवाजे के पास गई और सुनने लगी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं तुम्हारे कमरे में गिर गई। तुम उस पर चिल्ला रही थी, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। तुमने बताया कि संजय दत्त काफी हाई थे और कह रहे थे कि ये शाम कभी खत्म न हो।"
फिल्म ‘दुश्मन’ को पूजा भट्ट और उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था। इसमें काजोल, संजय दत्त और आशुतोष राणा लीड रोल में थे।
