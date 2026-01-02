2 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘सैयारा’ की तरह थियेटर में फिर फूट-फूटकर रोएंगे दर्शक, डेयरिंग लव-स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार

Maayabimbum A 2005 Love Story: रोमांटिक फिल्में देखने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। जी हां, 'सैयारा' जैसी एक और लव-स्टोरी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा मेकर्स ने कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Maayabimbum A 2005 Love Story

अपकमिंग फिल्म ‘मायाबिंबुम – ए 2005 लव स्टोरी’ का पोस्टर (इमेज सोर्स: एक्स)

Upcoming Movie Maayabimbum A 2005 Love Story: साल 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म ‘सैयारा’ को भला कौन भूल पाएगा। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की बल्कि दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। लोगों (खासकर GenZ) को ये फिल्म इतना पसंद आई कि लोग थियेटर में ही रोने लगे थे। उसी दर्द और उसी इमोशन को महसूस करने के लिए ठीक ऐसी ही एक फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

सच्चे प्यार की डेरिंग और दिल को चीर देने वाली कहानी

जी हां, अपकमिंग फिल्म ‘मायाबिंबुम – ए 2005 लव स्टोरी’ (Maayabimbum A 2005 Love Story) अपनी रिलीज डेट के ऐलान के साथ उन दर्शकों के दिलों में हलचल मचा चुकी है, जो बड़े पर्दे पर सच्चे प्यार की डेरिंग और दिल को चीर देने वाली कहानियों का इंतजार करते हैं। 2005 की पोजेसिव और पैशनेट लव-स्टोरी को बयां करने वाली यह फिल्म अब तय तारीख पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि ‘सैयारा’ की तरह ही दर्शक एक बार फिर थियेटर में भावनाओं से भर उठेंगे।

कब होगी फिल्म रिलीज?

अपकमिंग फिल्म ‘मायाबिंबुम – ए 2005 लव स्टोरी’ (Maayabimbum A 2005 Love Story) का निर्देशन के. जे. सुरेंद्र ने किया है। दिलों को छू देने वाली ये रोमांटिक फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बता दें इसी दिन सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अभिनेता आकाश और जानकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं उनके साथ इस फिल्म में हरि कृष्णन, राजेश और अरुण कुमार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। फिल्म आपको 2005 के उन दिनों में ले जाती है, जब रिश्ते सरल थे, भावनाएं गहरी थीं और प्यार में एक अलग ही मासूमियत होती थी। कहानी एक मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होते हुए भी दिलों का रास्ता वही पुराना। धीरे-धीरे पास आना, समझना, और एक-दूसरे की जिम्मेदारियों में खो जाना। यह प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि समझ, जिम्मेदारी और गहरी भावनाओं से भरा सफर है।

बता दें इस फिल्म की शूटिंग कडलूर, चिदंबरम, पुदुक्कोट्टई और तंजावुर जैसे खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। यदि आपको ये फिल्म देखना है तो करना होगा 23 जनवरी तक का इंतजार।

जंग पर जाने से पहले… अरुण ‘इक्कीस’ खेत्रपाल की मां ने उनसे कही थी ये बात
Patrika Special News
Arun Khetarpal Story

