‘सैयारा’ की तरह थियेटर में फिर फूट-फूटकर रोएंगे दर्शक, डेयरिंग लव-स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार

फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। फिल्म आपको 2005 के उन दिनों में ले जाती है, जब रिश्ते सरल थे, भावनाएं गहरी थीं और प्यार में एक अलग ही मासूमियत होती थी। कहानी एक मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होते हुए भी दिलों का रास्ता वही पुराना। धीरे-धीरे पास आना, समझना, और एक-दूसरे की जिम्मेदारियों में खो जाना। यह प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि समझ, जिम्मेदारी और गहरी भावनाओं से भरा सफर है।