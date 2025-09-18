‘Saiyaara’ की हुई बल्ले-बल्ले! OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी

Top 10 Movies: डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडेय और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी नजर आई, 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को Gen-Z की लव स्टोरी बताया गया था और इसकी तुलना 90 के दशक आशिकी से की गई थी। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद इस फिल्म को 12 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसे यहां भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉस मिला है।