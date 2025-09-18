Patrika LogoSwitch to English

‘Saiyaara’ की हुई बल्ले-बल्ले! OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी

Top 10 Movies:'सैयारा' ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया है। ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर छा गई है और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। अपनी दिलचस्प कहानी, शानदार अभिनय और बेहतरीन निर्देशन के दम पर 'सैयारा' ने दर्शकों को बांधे रखा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 18, 2025

'Saiyaara' की हुई बल्ले-बल्ले! OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी
सैयारा (फोटो सोर्स: X)

Top 10 Movies: डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडेय और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी नजर आई, 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को Gen-Z की लव स्टोरी बताया गया था और इसकी तुलना 90 के दशक आशिकी से की गई थी। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद इस फिल्म को 12 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसे यहां भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉस मिला है।

OTT पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी

रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में 'सैयारा' नॉन इंग्लिश कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। इसने जर्मन फिल्म 'फॉल फोर मी' को भी पछाड़ दिया है। ये नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में लगातार No.1 पर बनी हुई है। इसने ओटीटी पर मनोज बाजपेयी, साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, जॉन अब्राहम और काजोल जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

एक ऐसी कहानी, जो कर देगी हैरान-परेशान! 2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म में है वशीकरण और डर का डबलडोज
बॉलीवुड
हॉरर सीन या टॉर्चर? 2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म ने वशीकरण की सारी हदें की पार, देखकर रह जाएंगे दंग फिल्म शैतान

'सैयारा' की हुई बल्ले-बल्ले!

सैयारा (फोटो सोर्स: X)

बता दें कि 'सैयारा' को 1 हफ्ते में 3.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर फिल्म ‘फॉल फोर मी’ है, जिसे भी 3.7 मिलियन व्यूज मिले हैं। तीसरे नंबर पर मनोज बाजपेयी की फिल्म 'इंस्पेक्टर झेंडे' और चौथे नंबर पर साउथ कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'लव अनटैंगल्ड' है।

नेटफ्लिक्स की टॉप 10

तो वहीं, अगर इंडिया में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर 'सैयारा' का जादू लगातार चल रहा है। दूसरे नंबर पर 'इंस्पेक्टर झेंडे', तीसरे पर 'किंगडम साम्राज्य', चौथे पर 'मेट्रो इन दिनों', पांचवे पर 'मॉरिसन', छठे पर 'तेहरान', सातवें नंबर पर 'कराटे किड लेजेंड', आठवें पर काजोल की 'मां', 9 वें नंबर पर 'मैटेरियलिस्ट्स' और दसवें पर 'के-पॉप डेमन हंटर्स' के नाम शामिल हैं।

बता दे कि 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 398.25 करोड़ रुपये रहा और इसने वर्ल्डवाइड में 569.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो नेटफ्लिक्स पर जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों के बारे में एक खूबसूरत कहानी है जो आपका दिल जीत लेगी।

Entertainment

Published on:

18 Sept 2025 06:06 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / 'Saiyaara' की हुई बल्ले-बल्ले! OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी

