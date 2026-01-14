14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

Bigg Boss OTT Contestant Shivani Kumari: 'बिग बॉस ओटीटी 3' में नजर आई शिवानी कुमारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनका इस दौरान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देख फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 14, 2026

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari suddenly fell suffering panic attack after video Fans are praying

शिवानी कुमारी की बिगड़ी तबीयत

Bigg Boss OTT Contestant Shivani Kumari: इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली शिवानी कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। खबर है कि शिवानी को गंभीर 'पैनिक अटैक' आया था, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी थी। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके फैंस उनके लिए दुआ मांगने लगे।

शिवानी कुमारी की तबीयत खराब के समय का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें साफ देखा सकता है कि शिवानी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। उनकी हालत बेहद खराब नजर आ रही है। वहीं उनके परिवार और टीम के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

शिवानी कुमारी की बिगड़ी तबीयत (Bigg Boss OTT Contestant Shivani Kumari)

शिवानी के मैनेजर ने टेली टॉक और टाइम्स नाउ से बातचीत में उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "दो-तीन दिन पहले शिवानी की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। असल में, उनके कुछ करीबियों और पड़ोसियों ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं। इसी वजह से उन्हें अचानक शाम को छोटे-छोटे पैनिक अटैक आने लगे। उनके सिर और सीने में तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।" डॉक्टर ने शिवानी को फिलहाल 15 दिन की दवाइयां दी हैं और उन्हें लगभग एक महीने तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

शिवानी का पैनिक अटैक पर छलका दर्द (Shivani Kumari Panic Attack)

अस्पताल से वापस आने के बाद शिवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग भी शेयर किया है। इस वीडियो में वह खुद को मिले धोखे पर फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार है, लेकिन मानसिक रूप से वह काफी टूटी हुई महसूस कर रही हैं। शिवानी ने कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकली शिवानी कुमारी के आज यूट्यूब पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके फैंस लगातार कमेंट सेक्शन में उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल शिवानी डॉक्टर की देखरेख में आराम कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

यश के साथ जिस लड़की ने दिए बोल्ड सीन उसने ट्रोलिंग के बाद उठाया ये बड़ा कदम, मची खलबली
टॉलीवुड
Yash toxic teaser controversy bold scene girl actress Beatriz Taufenbach took big step she Deletes Instagram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Jan 2026 03:05 pm

Published on:

14 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

Bhuvan Bam Personality Rights
OTT

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड

Friday OTT Releases: दे दे प्यार दे 2’ से ‘फ्रीडम एट मिडनाइट 2’ तक — ये 5 धमाकेदार OTT रिलीज़

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस
OTT

मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…, पत्नी की बीमारी पर जब बोले फैमिली मैन एक्टर शारिब हाशमी

The Family Man Actor Sharib Hashmi
मनोरंजन

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान, बॉयफ्रेंड संग किया था पति का कत्ल…अब इस पर बनी वेब सीरीज, इस दिन होगी रिलीज

honeymoon se hatya New OTT Web series based on Meerut Neela Drum Muskan Rastogi murder husband
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.