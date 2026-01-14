Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

शिवानी कुमारी की बिगड़ी तबीयत
Bigg Boss OTT Contestant Shivani Kumari: इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली शिवानी कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। खबर है कि शिवानी को गंभीर 'पैनिक अटैक' आया था, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी थी। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके फैंस उनके लिए दुआ मांगने लगे।
शिवानी कुमारी की तबीयत खराब के समय का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें साफ देखा सकता है कि शिवानी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। उनकी हालत बेहद खराब नजर आ रही है। वहीं उनके परिवार और टीम के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं।
शिवानी के मैनेजर ने टेली टॉक और टाइम्स नाउ से बातचीत में उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "दो-तीन दिन पहले शिवानी की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। असल में, उनके कुछ करीबियों और पड़ोसियों ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं। इसी वजह से उन्हें अचानक शाम को छोटे-छोटे पैनिक अटैक आने लगे। उनके सिर और सीने में तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।" डॉक्टर ने शिवानी को फिलहाल 15 दिन की दवाइयां दी हैं और उन्हें लगभग एक महीने तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
अस्पताल से वापस आने के बाद शिवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग भी शेयर किया है। इस वीडियो में वह खुद को मिले धोखे पर फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार है, लेकिन मानसिक रूप से वह काफी टूटी हुई महसूस कर रही हैं। शिवानी ने कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकली शिवानी कुमारी के आज यूट्यूब पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके फैंस लगातार कमेंट सेक्शन में उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल शिवानी डॉक्टर की देखरेख में आराम कर रही हैं।
