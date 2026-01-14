Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

शिवानी के मैनेजर ने टेली टॉक और टाइम्स नाउ से बातचीत में उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "दो-तीन दिन पहले शिवानी की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। असल में, उनके कुछ करीबियों और पड़ोसियों ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं। इसी वजह से उन्हें अचानक शाम को छोटे-छोटे पैनिक अटैक आने लगे। उनके सिर और सीने में तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।" डॉक्टर ने शिवानी को फिलहाल 15 दिन की दवाइयां दी हैं और उन्हें लगभग एक महीने तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।