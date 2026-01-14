यश के साथ जिस लड़की ने दिए बोल्ड सीन उसने ट्रोलिंग के बाद उठाया ये बड़ा कदम, मची खलबली

Toxic Teaser: सोशल मीडिया पर फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का टीजर विवाद का रूप ले चुका है। टीजर में कार के अंदर एक इंटिमेट सीन दिखाया गया है जो काफी वायरल हो रहा है और उसी पर हंगामा मचा हुआ है। इस सीन ने न केवल फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास को कानूनी पचड़ों में फंसा दिया है, बल्कि इसमें नजर आने वाली विदेशी एक्ट्रेस को भी सोशल मीडिया पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टीजर में नजर आ रही एक्ट्रेस बीट्रिज टौफेनबैक ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। जिसे देख फैंस भी हैरान हो गए हैं।