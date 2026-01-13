13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

‘टॉक्सिक’ के टीजर में दिखाए गए इंटीमेट सीन पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज के बाद हुआ एक्शन

Complain Against Yash Toxic Teaser: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। कर्नाटक में टीजर को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 13, 2026

yash toxic movie teaser controversy karnataka womens commission lodges complain over Intimate scenes to censor board

यश की फिल्म टॉक्सिक के टीजर पर छिड़ी बहस

Yash Movie Toxic Teaser Controversy: साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज होते ही अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल टीजर में दिखाए गए कुछ अश्लील कंटेंट को लेकर अब कर्नाटक की आम आदमी पार्टी की महिला इकाई हरकत में आ गई है। इसे लेकर महिला आयोग और सेंसर बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराई गई है।

फिल्म टॉक्सिक के टीजर पर क्या है विवाद? (Toxic Intimate Scene Creates Controversy)

दरअसल, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की महिला इकाई ने टीजर में दिखाए गए कुछ सीन को आपत्तिजनक बताते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सेंसर बोर्ड से हस्तक्षेप की मांग की है। टीजर सामने आने के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या फिल्म टॉक्सिक के टीजर में दिखाए गए कुछ सीन सार्वजनिक मंचों के लिए उपयुक्त है या नहीं। महिला संगठनों का आरोप है कि टीजर में ऐसे सीन शामिल हैं जो न सिर्फ अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचाते हैं। इसी आधार पर महिला आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

महिला आयोग के पास शिकायत दर्ज

आम आदमी पार्टी की महिला विंग की पदाधिकारियों ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि बिना किसी आयु चेतावनी के ऐसे सीन सार्वजनिक किए जाना बच्चों और किशोरों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। पार्टी ने साफ तौर पर मांग की कि टीजर को सोशल मीडिया और दूसरे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाया जाए या फिर अश्लील कंटेंट को कट कर दिया जाए।

सेंसर बोर्ड तक पहुंचा मामला

इस मामले में कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने भी गंभीरता दिखाते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की जांच करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए।

सीबीएफसी में दर्ज हुई शिकायत

टीजर को लेकर विवाद यहीं नहीं रुका। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने भी टीजर के खिलाफ सीबीएफसी में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि फिल्म की ये अश्लील सामग्री सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के मानकों का उल्लंघन करती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऐसे सीन संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते और कानूनन आपत्तिजनक हैं। कल्लाहल्ली ने मांग की है कि टीजर की दोबारा समीक्षा की जाए, आपत्तिजनक सीन हटाए जाएं और निर्माताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो वह उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

कब रिलीज हो रही फिल्म?

गौरतलब है कि ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स’ एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसमें यश के साथ अभिनेत्री कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के अलावा कई चर्चित कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही यह विवाद फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना यह होगा कि सेंसर बोर्ड की ओर से इस मामले में क्या रुख अपनाया जाता है।

ये भी पढ़ें

क्या ‘धुरंधर 2’ के वजह से ‘टॉक्सिक’ और ‘आवारापन 2’ हुई पोस्टपोन, मुकेश भट्ट ने बताई वजह मची सनसनी
बॉलीवुड
Mukesh Bhatt on Awarapan 2 Delay

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

13 Jan 2026 02:21 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘टॉक्सिक’ के टीजर में दिखाए गए इंटीमेट सीन पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज के बाद हुआ एक्शन

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए थिएटर में फैन की मौत, पहले चिल्लाया, फिर हुआ बेहोश

Chiranjeevi Fan Dies in Hyderabad Theatre during mana sankara varaprasad garu due to heart attack
टॉलीवुड

फिल्म के मजे में था फैन… चिरंजीवी-नयनतारा की फिल्म देखते हुए हुई मौत, सामने आया वीडियो

chirenjivi
टॉलीवुड

थलपति विजय की आखिरी फिल्म बनी ‘जी का जंजाल’, आखिर क्यों रिलीज पर लगी रोक?

Thalapathy Vijay Jana Nayagan Movie Controversy
टॉलीवुड

विजय देवरकोंडा का छलका दर्द, सामने आई ये बड़ी वजह

Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

Box Office Worldwide: पहले ही दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ का बजा डंका, 100 करोड़ी हुई फिल्म?

The Raja Saab Worldwide Box Office Collection Day 1 prabhas film entry 100 crore club beat dhurandhar
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.