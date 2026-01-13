‘टॉक्सिक’ के टीजर में दिखाए गए इंटीमेट सीन पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज के बाद हुआ एक्शन

दरअसल, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की महिला इकाई ने टीजर में दिखाए गए कुछ सीन को आपत्तिजनक बताते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सेंसर बोर्ड से हस्तक्षेप की मांग की है। टीजर सामने आने के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या फिल्म टॉक्सिक के टीजर में दिखाए गए कुछ सीन सार्वजनिक मंचों के लिए उपयुक्त है या नहीं। महिला संगठनों का आरोप है कि टीजर में ऐसे सीन शामिल हैं जो न सिर्फ अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचाते हैं। इसी आधार पर महिला आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।