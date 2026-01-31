31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

वो मुझे अलग कमरे में ले गया…ऐश्वर्या की बॉडी को लेकर फोटोग्राफर ने रखी गंदी डिमांड, बोलीं- मैं अंदर तक हिल गई

Aishwarya Rajesh Shocking Revelation: साउथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान एक ऐसा कड़वा अनुभव साझा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 31, 2026

Aishwarya Rajesh Shocking Revelation

Aishwarya Rajesh (सोर्स- एक्स)

Aishwarya Rajesh Shocking Revelation: दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी दमदार पहचान बना चुकीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के उस काले सच को उजागर किया, जिससे कई नई अभिनेत्रियां गुजरती हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पातीं।

ऐश्वर्या राजेश ने किया बड़ा खुलासा (Aishwarya Rajesh Shocking Revelation)

निखिल विजेंद्र सिम्हा के साथ पॉडकास्ट में ऐश्वर्या राजेश ने बताया कि यह घटना उनके करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर की है, जब वो बहुत छोटी थीं और एक फोटोशूट के सिलसिले में गई थीं। उस दिन उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे। अभिनेत्री के अनुसार, शूट के दौरान फोटोग्राफर ने उनके भाई को बाहर बैठने को कहा और फिर उन्हें अंदर ले गया। ऐश्वर्या ने साफ शब्दों में कहा कि “वो मुझे अलग कमरे में ले गया”, जहां माहौल अचानक असहज हो गया।

'उसने मुझे ऐसे कपड़े दिए, जो मैं पहनना नहीं चाहती थी'

अभिनेत्री ने बताया कि कमरे में पहुंचने के बाद उन्हें ऐसे कपड़े दिए गए, जिन्हें पहनने में वो सहज नहीं थीं। ऐश्वर्या के मुताबिक, उस वक्त उनसे ऐसी बातें कही गईं, जिन्होंने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वो बेहद डर गई थीं और कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। उन्होंने स्वीकार किया कि एक पल ऐसा भी आया, जब वो मानसिक दबाव में आकर लगभग हामी भरने वाली थीं। अभिनेत्री ने बताया, 'उस फोटोग्राफर ने मुझे कहा कि वो मेरी बॉडी देखना चाहता है।'

लेकिन तभी उनके मन में कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि इस बारे में उन्हें पहले अपने भाई से बात करनी होगी। इसी बहाने उन्होंने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया और वहां से चली गईं। ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि इस घटना के बारे में उन्होंने कभी अपने भाई या परिवार को नहीं बताया।

'कई लड़कियां आज भी चुप रहती हैं'

इस अनुभव को साझा करते हुए ऐश्वर्या राजेश ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि इंडस्ट्री में कदम रखने वाली कई युवा अभिनेत्रियां आज भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरती होंगी। करियर के डर, बदनामी और काम छिन जाने की आशंका के चलते ज्यादातर लड़कियां चुप रहना ही बेहतर समझती हैं।

सेट पर अपमान का अनुभव भी किया साझा

ऐश्वर्या ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और कड़वा अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान कुछ मिनट लेट पहुंचने पर एक निर्देशक ने उन्हें सबके सामने डांटा। अभिनेत्री के मुताबिक, डांटने से ज्यादा तकलीफदेह बात ये थी कि उनकी तुलना दूसरी अभिनेत्रियों से की गई और जूनियर आर्टिस्ट्स के सामने उन्हें नीचा दिखाया गया। उनका मानना है कि गलती होने पर समझाना ठीक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपमान करना गलत है।

संघर्ष के बावजूद बनाई मजबूत पहचान

इन तमाम मानसिक दबावों और मुश्किलों के बावजूद ऐश्वर्या राजेश ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने ‘अट्टाकथी’, ‘वड़ा चेन्नई’, ‘काना’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। साल 2025 में आई ‘संक्रांतिकी वस्तुनम’ में उनकी भूमिका को भी खूब सराहा गया।

ये भी पढ़ें

Mardaani 3 Review: नाखून चबाने पर मजबूर करेंगे सस्पेंस-थ्रिल से भरे मोड़, पैसा वसूल है रानी की ‘मर्दानी 3’ लेकिन यहां हुई हल्की चूक
बॉलीवुड
Mardaani 3 Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Jan 2026 08:33 am

Published on:

31 Jan 2026 08:30 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / वो मुझे अलग कमरे में ले गया…ऐश्वर्या की बॉडी को लेकर फोटोग्राफर ने रखी गंदी डिमांड, बोलीं- मैं अंदर तक हिल गई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन

Prabhas New Movie Fauji To Hit Screens For Dussehra and Mithun Chakraborty villain in this film
टॉलीवुड

फेमस एक्टर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप

Actor Arrested In Drink And Drive Case
टॉलीवुड

‘गांधी टॉक्स’ में विजय सेतुपति का भौकाल, धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Gnadhi Talks Trailer Release
टॉलीवुड

फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute
टॉलीवुड

बॉबी देओल की फिल्म को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ‘जन नायकन’ ही नहीं, इन फिल्मों को लेकर भी हो चुका बवाल

Jan Nayagan Row
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.