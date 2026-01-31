वो मुझे अलग कमरे में ले गया…ऐश्वर्या की बॉडी को लेकर फोटोग्राफर ने रखी गंदी डिमांड, बोलीं- मैं अंदर तक हिल गई

अभिनेत्री ने बताया कि कमरे में पहुंचने के बाद उन्हें ऐसे कपड़े दिए गए, जिन्हें पहनने में वो सहज नहीं थीं। ऐश्वर्या के मुताबिक, उस वक्त उनसे ऐसी बातें कही गईं, जिन्होंने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वो बेहद डर गई थीं और कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। उन्होंने स्वीकार किया कि एक पल ऐसा भी आया, जब वो मानसिक दबाव में आकर लगभग हामी भरने वाली थीं। अभिनेत्री ने बताया, 'उस फोटोग्राफर ने मुझे कहा कि वो मेरी बॉडी देखना चाहता है।'