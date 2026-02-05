Jaya Vahini Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, ब्रेस्ट कैंसर से हारी जंग, इंडस्ट्री में शोक की लहर

तेलुगु और तमिल सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस जया वाहिनी के निधन की खबर उनकी बेहद करीबी दोस्त और एक्ट्रेस कराटे कल्याणी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। कल्याणी ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया और लिखा, "मैंने अपनी इस बहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले वह विजयनगरम में ईश्वर के पास चली गईं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" कल्याणी ने बताया कि वह दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके घर भी आसपास ही थे, इसलिए यह उनके लिए एक परिवार के सदस्य के जाने जैसा है।