5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Jaya Vahini Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, ब्रेस्ट कैंसर से हारी जंग, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Jaya Vahini Death: इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस जया वहिनी का निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रही थीं और लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 05, 2026

इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस जया वहिनी का निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रही थीं और लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था और अब उनका निधन हो गया।

एक्ट्रेस जया वहिनी की हुई मौत

Jaya Vahini Death: फिल्म और टेलीविजन जगत से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। फेमस एक्ट्रेस जया वाहिनी जिन्हें लोग प्यार से वासवी या पद्मा के नाम से भी जानते थे, उनकी मौत हो गई है। उन्होंने बुधवार शाम अपने पैतृक घर जो विजयनगरम आंध्र प्रदेश में था वहां आखिरी सांस ली है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं।

जया की मौत की पुष्टि खास दोस्त ने की (Jaya Vahini Death)

तेलुगु और तमिल सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस जया वाहिनी के निधन की खबर उनकी बेहद करीबी दोस्त और एक्ट्रेस कराटे कल्याणी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। कल्याणी ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया और लिखा, "मैंने अपनी इस बहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले वह विजयनगरम में ईश्वर के पास चली गईं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" कल्याणी ने बताया कि वह दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके घर भी आसपास ही थे, इसलिए यह उनके लिए एक परिवार के सदस्य के जाने जैसा है।

जया वहिनी को था ब्रेस्ट कैंसर (Jaya Vahini Passed Away Battle of Breast Cancer)

जया वहिनी की मौत की वजह भी सामने आ गई है। वह लंबे समय से ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही थीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उस जानलेवा बीमारी से वह जंग हार गईं और परिवार, फैंस और दोस्तों को छोड़कर चली गईं।

जया ने टीवी की दुनिया में बनाया बड़ा नाम (Jaya Vahini Tv Serial And Movies)

1978 में जन्मीं जया वाहिनी ने अपने करियर की शुरुआत काफी छोटे लेटल से की थी। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ फिल्मों बल्कि टीवी सीरियल्स में भी एक खास पहचान बना ली थी। उन्हें खास रूप से उनके नेगेटिव रोल्स के लिए जाना जाता है। छोटे पर्दे पर उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वह घर-घर में पहचानी जाने लगी थीं।

फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 2019 में आई फिल्म ‘रघुपति वेंकैया नायडू’ में एक्टर वीके नरेश के साथ काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म ‘बहिरभूमि’ थी। एक्टिंग के अलावा जया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं और अक्सर रील्स बनाकर अपने फैंस का मनोरंजन करती रहती थीं।

इलाज के लिए नहीं थे दया के पास पैसे (Jaya Vahini Breast Cancer)

जया वाहिनी की कैंसर से लड़ाई काफी दर्दनाक रही। पिछले कुछ सालों से वह लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रही थीं। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी, जिसके लिए कराटे कल्याणी और कई अन्य कलाकारों ने फंड जुटाने की कोशिश भी की थी। कई फैंस और इंडस्ट्री के लोगों ने मदद का हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच गया था। जिसके चलते डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तो उन्हें उनके घर विजयनगरम ले जाया गया था, वहीं उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

इंडस्ट्री ने दी श्रद्धांजलि

जया वाहिनी के निधन की खबर मिलते ही पूरी तेलुगु इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है। कई बड़े सितारों और टीवी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बेहतरीन अदाकारा को खो दिया है, जो पर्दे पर जितनी कड़क नजर आती थीं, असल जिंदगी में उतनी ही सरल थीं। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए गए दमदार किरदार हमेशा फैंस की यादों में जिंदा रहेंगे।

ये भी पढ़ें

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साइन की पहली फिल्म
बॉलीवुड
सुनीता आहूजा अक्सर अपने पति गोविंदा के अफेयर पर बेबाकी से बयान देती नजर आती हैं। अब ऐसे में खबर है कि जल्द सुनीता बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

05 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Jaya Vahini Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, ब्रेस्ट कैंसर से हारी जंग, इंडस्ट्री में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

उदयपुर पैलेस से नया वीडियो हुआ LEAK, रश्मिका और विजय की शादी को लेकर चर्चा हुई तेज

Udaipur palace inside new video leaked amid Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding Rumors
टॉलीवुड

पिता बनने के बाद गुस्से से लाल क्यों हुए राम चरण, बेटी को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल, वीडियो वायरल

Ram Charan Mobbed By Crowd
टॉलीवुड

वो मुझे अलग कमरे में ले गया…ऐश्वर्या की बॉडी को लेकर फोटोग्राफर ने रखी गंदी डिमांड, बोलीं- मैं अंदर तक हिल गई

Aishwarya Rajesh Shocking Revelation
टॉलीवुड

प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म हो सकती है दशहरे पर रिलीज, मिथुन बने हैं जिसमें खूंखार विलेन

Prabhas New Movie Fauji To Hit Screens For Dussehra and Mithun Chakraborty villain in this film
टॉलीवुड

फेमस एक्टर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप

Actor Arrested In Drink And Drive Case
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.