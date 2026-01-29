फेमस एक्टर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप

Actor Arrested (सोर्स- getty images)
Actor Arrested In Drink And Drive Case: फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जाने-माने अभिनेता को बेंगलुरु पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और कई गाड़ियों को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस घटना के सामने आते ही न सिर्फ इंडस्ट्री में हलचल मच गई, बल्कि अभिनेता के फैंस भी हैरान रह गए हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना देर रात बेंगलुरु के एक बिजी इलाके में हुई, जहां उनकी तेज रफ्तार गाड़ी ने कई खड़ी कारों को नुकसान पहुंचाया। आखिर कौन है ये एक्टर और क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी लग्जरी कार चला रहे थे। तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते उन्होंने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिनमें एक सरकारी वाहन भी शामिल बताया जा रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और कार मालिकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई।
शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मयूर पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी कार को जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हादसे के वक्त वाहन का बीमा वैध नहीं था, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
मयूर पटेल कन्नड़ सिनेमा का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने साल 2000 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हालांकि बड़ी व्यावसायिक सफलता उन्हें देर से मिली। इसके बावजूद, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी बनाए रखी और अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आए।
अभिनय के अलावा मयूर पटेल ने टेलीविजन की दुनिया में भी हाथ आजमाया। बिग बॉस कन्नड़ में हिस्सा लेने के बाद वो फिर से सुर्खियों में आए। बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन की ओर भी रुख किया और एक फिल्म का निर्देशन कर अपनी क्रिएटिव पहचान मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि हालिया विवाद ने उनके करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मयूर पटेल एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो प्रसिद्ध अभिनेता मदन पटेल के बेटे हैं। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी की बेटी से विवाह किया था। आमतौर पर वो अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं, लेकिन मौजूदा घटना के बाद उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
ये मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री पहले से ही कई विवादों से जूझ रही है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सड़क सुरक्षा और सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है।
