फेमस एक्टर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप

Actor Arrested In Drink And Drive Case: फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जाने-माने अभिनेता को बेंगलुरु पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और कई गाड़ियों को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस घटना के सामने आते ही न सिर्फ इंडस्ट्री में हलचल मच गई, बल्कि अभिनेता के फैंस भी हैरान रह गए हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना देर रात बेंगलुरु के एक बिजी इलाके में हुई, जहां उनकी तेज रफ्तार गाड़ी ने कई खड़ी कारों को नुकसान पहुंचाया। आखिर कौन है ये एक्टर और क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं।