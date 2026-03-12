‘धुरंधर’ की आंधी के बीच ढाई घंटे की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, की बजट से 6 गुना ज्यादा कमाई

'थाई किझावी' फिल्म एक गांव की 70 वर्षीय घमंडी मुखिया पावुनुथाई की कहानी है, जो एक निर्दयी साहूकार है। एक दुखद घटना के बाद उसके अलग रह रहे बेटे घर लौट आते हैं, जिससे उसके पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं और उनके परिवार में उथल-पुथल मच जाती है। फिल्म में न तो कोई आइटम सॉन्ग है, न ही कोई भाग-दौड़ वाला सीन और न ही कोई बड़ा हीरो। फिल्म में जो है वो है राधिका, जो लगभग हर सीन में अपने जबरदस्त एक्टिंग से फिल्म को आगे बढ़ाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे लोगों ने लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाया है और लोगो इसको देख रहे हैं।