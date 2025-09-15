आतंकी हमले का शिकार होने वाली थी ये फेमस एक्ट्रेस, बाल-बाल बची थी जान, कई लोगों की हुई थी मौत

बता दें, एक्ट्रेस राधिका के साथ यह घटना साल 2019 में घटी थी। राधिका श्रीलंका में जिस होटल शांग्री-ला में ठहर हुई थीं उसी होटल को ईस्टर संडे को हुए आतंकवादी हमले में निशाना बनाया गया था। कोलंबो और नेगोंबो के कई चर्चों और लग्जरी होटलों पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इन हमलों में कहा जाता है कि लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। राधिका की किस्मत अच्छी थी कि वो धमाके से कुछ घंटे पहले ही होटल से निकल चुकी थीं। अगर वह वहां होतीं तो शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इस दर्दनाक अनुभव ने एक्ट्रेस की जिंदगी पर गहरा असर डाला था।