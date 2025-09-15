Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

आतंकी हमले का शिकार होने वाली थी ये फेमस एक्ट्रेस, बाल-बाल बची थी जान, कई लोगों की हुई थी मौत

वो एक्ट्रेस जो आतंकी हमले का शिकार होने से बची थी। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं, लेकिन जिस होटल में हमला हुआ था वह उसी में ठहरी हुई थीं और उस हमले में 250 लोगों की मौत हुई थी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 15, 2025

Actress Radhika Sarathkumar
फेमस एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार की एक्स से ली गई तस्वीर

Bollywood Actress: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की वो खूबसूरत अभिनेत्री जिनकी जान जाते-जाते बची थी। जो अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं जानी-मानी एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार की। एक्ट्रेस की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रहीं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपने दमदार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह भी बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वो एक भयानक आतंकवादी हमले का शिकार होने से बाल-बाल बची थीं ये हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें कई लोगों की जान चली गई थी।

अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन बहन (Actress Radhika Sarathkumar)

हिंदी सिनेमा के दर्शक राधिका सरथकुमार को खास तौर पर फिल्म 'आज का अर्जुन' में अमिताभ बच्चन की बहन के रोल और 'नसीब अपना अपना' में चंदो के किरदार के लिए याद किया जाता है। हिंदी में भले ही उन्होंने गिनी-चुनी फिल्में की हों, लेकिन तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में उनका एक बड़ा नाम है और वो आज भी एक्टिंग में एक्टिव हैं।

राधिका सरथकुमार की फोटो (सोर्स- एक्स)

जब मौत को दिया चकमा

बता दें, एक्ट्रेस राधिका के साथ यह घटना साल 2019 में घटी थी। राधिका श्रीलंका में जिस होटल शांग्री-ला में ठहर हुई थीं उसी होटल को ईस्टर संडे को हुए आतंकवादी हमले में निशाना बनाया गया था। कोलंबो और नेगोंबो के कई चर्चों और लग्जरी होटलों पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इन हमलों में कहा जाता है कि लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। राधिका की किस्मत अच्छी थी कि वो धमाके से कुछ घंटे पहले ही होटल से निकल चुकी थीं। अगर वह वहां होतीं तो शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इस दर्दनाक अनुभव ने एक्ट्रेस की जिंदगी पर गहरा असर डाला था।

राधिका सरथकुमार की फोटो (सोर्स- एक्स)

फिल्मी कहानी जैसी निजी जिंदगी

राधिका की निजी जिंदगी भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। उनके पिता ने एक बड़े फिल्म स्टार की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उनका बचपन श्रीलंका में बीता। उन्होंने तीन शादियां कीं। पहली दो नाकाम रहीं, लेकिन तीसरी शादी एक्टर और राजनेता सरथकुमार से हुई, जो सफल रही। राधिका की जिंदगी के ये अनुभव दिखाते हैं कि वो न सिर्फ पर्दे पर, बल्कि असल जिंदगी में भी एक मजबूत और बहादुर इंसान हैं।

Published on:

15 Sept 2025 12:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आतंकी हमले का शिकार होने वाली थी ये फेमस एक्ट्रेस, बाल-बाल बची थी जान, कई लोगों की हुई थी मौत

