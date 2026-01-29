29 जनवरी 2026,

गुरुवार

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

Sunny Deol Statement On Border 2 : फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया है और सिर्फ 7 दिनों में 213 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन पार कर लिया है। इस बड़ी सफलता से अभिनेता सनी देओल बेहद इमोशनल हुए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 29, 2026

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

सनी देओल (सोर्स: x @MovieReview_Hub अकाउंट के द्वारा)

Sunny Deol Statement On Border 2 : सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) इस समय थिएटर पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद फिल्म वीकडेज में भी दमदार प्रदर्शन कर रही है। बता दें, फिल्म की इस जबरदस्त सफलता को देख सनी देओल इमोशनल हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक खास संदेश शेयर किया है।

सनी देओल का एक्स पर इमोशनल वीडियो हुआ वायरल

आज गुरुवार को सनी देओल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। वीडियो में सनी अपनी सिग्नेचर स्टाइल में कहते हैं, "आवाज कहां तक गई… आपके दिलों तक। आपको मेरी बॉर्डर बहुत पसंद आई, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत सारा प्यार।" दरअसल, 68 साल की उम्र में भी सनी देओल ने इस फिल्म में जो ऊर्जा और एक्शन दिखाया है, उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उनकी दहाड़ती आवाज आज भी थिएटर में गूंज रही है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

फिल्मों के दर्शक बिल्कुल अलग हैं

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने छठे दिन करीब 13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन अब 213 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म का बजट करीब 150 से 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसका मतलब है कि फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में ही मुनाफे की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या फिल्म 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार पाएगी।

इतना ही नहीं, 'बॉर्डर 2' के लिए सबसे मजेदार बात ये है कि अगले 2 हफ्तों तक कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। 13 फरवरी 2026 को 'ओ' रोमियो' के आने तक 'बॉर्डर 2' के पास खुलकर कमाई करने का पूरा मौका है। हालांकि, इस शुक्रवार को रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' रिलीज हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों फिल्मों के दर्शक बिल्कुल अलग हैं, इसलिए 'बॉर्डर 2' की रफ्तार पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।

Published on:

29 Jan 2026 05:00 pm

