7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

आज गुरुवार को सनी देओल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। वीडियो में सनी अपनी सिग्नेचर स्टाइल में कहते हैं, "आवाज कहां तक गई… आपके दिलों तक। आपको मेरी बॉर्डर बहुत पसंद आई, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत सारा प्यार।" दरअसल, 68 साल की उम्र में भी सनी देओल ने इस फिल्म में जो ऊर्जा और एक्शन दिखाया है, उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उनकी दहाड़ती आवाज आज भी थिएटर में गूंज रही है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।