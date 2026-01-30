Mardaani 3: सीटियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे अगर जान लेंगे ‘मर्दानी 3’ के बारे में ये बातें, गिनते-गिनते थक जाएंगे ट्विस्ट और टर्न

एक और स्टॉन्ग प्वाइंट इस फिल्म में इसकी स्टोरीलाइन है। जब समाज के अपराध से इसे जोड़ा जाता है तो अपने-आप ही एक इमोशनल टच मिल जाता है। दर्शकों को कहानी बांधे रखती है। बार-बार ट्विस्ट और टर्न उसमें दिखाए जाते हैं जिससे दिलचस्पी बनी रहती है। हालांकि थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत महसूस जरूर होती है लेकिन कुल मिलाकर फिल्म दर्शकों की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है।