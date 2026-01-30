शराब की लत से लंबे समय तक जूझती रहीं ऋतिक की बहन, पहली बार सुनैना रोशन ने खुलकर की बात

Sunaina Roshan Opens Up About Battle With Alcohol: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह किसी फिल्मी चमक-दमक से जुड़ी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक बेहद निजी पहलू है। हाल ही में सुनैना ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी उस लड़ाई के बारे में खुलकर बात की, जिसे वो लंबे समय तक चुपचाप लड़ती रहीं। ये लड़ाई थी शराब, जंक फूड और मीठे खाने की लत से बाहर निकलने की।