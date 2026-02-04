फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा

बता दें, कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने भाई, पूर्व आर्मी ऑफिसर विक्रांत जेटली की तस्वीर शेयर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का आभार जताया। सेलिना ने लिखा कि महीनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उनके भाई के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सका है और उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक भारतीय सैनिक की गरिमा को बनाए रखा है, जिसके लिए वो आभारी हैं।