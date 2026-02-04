18 महीने बाद दिल्ली HC के आदेश पर सेलिना जेटली ने तोड़ी चुप्पी, बोली- एक सैनिक की इज्जत की वापसी…

सेलिना जेटली ने ANI से बातचीत में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश ने उनके परिवार में एक नई उम्मीद जगा दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब UAE में अल मारी पार्टनर्स नाम की लीगल फर्म उनके भाई का कानूनी पक्ष रख सकेगी। सेलिना ने इसे अपने भाई और देश के एक पूर्व सैनिक की इज्जत की वापसी बताया है। सेलिना जेटली ने आगे कहा, 'ये हमारे लिए 18 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई रही है। आज इतने समय बाद हमें लग रहा है कि न्याय की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा है। कोर्ट के आदेश से अब सही तरीके से मेरे भाई का बचाव हो पाएगा और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही घर लौटेंगे।'