4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्यों बनीं भूमि पेडनेकर ‘भूमि सतीश पेडनेकर’? बताई वजह और पुराने क्रश पर किया खुलासा

Bhumi Pednekar Latest Interview: भूमि पेडनेकर ने अपने नाम के साथ 'सतीश' जोड़ने का फैसला किया है और ये भी खुलासा किया कि वे बचपन में किस पर क्रश रखा करती थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 04, 2026

क्यों बनीं भूमि पेडनेकर 'भूमि सतीश पेडनेकर'? बताया नाम से 'सतीश' जोड़ने की वजह और पुराने क्रश पर किया खुलासा

भूमि पेडनेकर (सोर्स: x @ursniresh के अकाउंट द्वारा)

Bhumi Pednekar Latest Interview: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हाल ही में अपने नाम में पिता का नाम 'सतीश' जोड़ने के फैसले से चर्चा में आईं है। उन्होंने कहा कि ये कदम उनके लिए बहुत व्यक्तिगत और इमोशनल है। भूमि का मानना है कि ये बदलाव उन्हें मजबूती और पारिवारिक जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है।

10 महीने का ब्रेक लेकर लौटीं एक्ट्रेस

भूमि पेडनेकर 'द रॉयल्स' वेब सीरीज के बाद करीब 9 महीने का ब्रेक लेकर लौटीं है। इस ब्रेक को उन्होंने आत्ममंथन और काम की ऊर्जा जुटाने का समय बताया। साथ ही, ब्रेक के बाद भूमि ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे अमेजन प्राइम की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' और दैनिश असलम की फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' उनकी हालिया कोशिशें रहने वाली हैं। इन प्रोजेक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी भूमिका की विविधता और चुनौतियों को भी एक्सेप्ट किया है।

इतना ही नहीं,भूमि ने बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक समय ऐसा भी आया जब वो खुद पर शक करने लगी थीं। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या वो वाकई अच्छी एक्ट्रेस हैं? भूमि ने कहा, "आज मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी कमियां बताईं। उनकी वजह से ही मैं अपनी एक्टिंग को हल्के में लेना बंद कर पाई और खुद को दोबारा काम कर सकी"

बचपन का क्रश

बता दें, व्यक्तिगत स्तर पर भूमि ने ये भी खुलासा किया कि वे इमरान खान पर बचपन में क्रश रखा करती थीं। दरअसल, इमरान ने 2008 में 'जाने तू… या जाने ना' से डेब्यू किया था, तब उनकी 'चॉकलेट बॉय' इमेज ने भूमि को प्रभावित किया। अब जब उन्हें इमरान के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो भूमि के लिए ये एक तरह से सपना पूरा होने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि स्क्रीन शेयर करना रोमांचक होने के साथ-साथ इमोशनली भी सुकून देने वाला था।

हालांकि, भूमि फिलहाल एक कोर्टरूम ड्रामा की तैयारी में हैं, जो मार्च में रिलीज होने वाला है। वो उम्मीद करती हैं कि ये नया प्रोजेक्ट उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और दर्शकों तक एक नया रोमांच देगा। अब उनके फैंस बेसब्री से उनका अगला कदम और मार्च की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

04 Feb 2026 11:26 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्यों बनीं भूमि पेडनेकर ‘भूमि सतीश पेडनेकर’? बताई वजह और पुराने क्रश पर किया खुलासा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ के सेट पर 3 वैनिटी वैन थी रणवीर सिंह के पास, इन अलग-अलग कामों में करते थे इस्तेमाल

इन दिनों जहां फैंस धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहीं, अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। धुरंधर में रणवीर सिंह 1 या 2  नहीं बल्कि 3 वैनिटी वैन 3 अलग-अलग कामों में यूज करते थे।
बॉलीवुड

तलाक और बढ़ते विवाद ने इस एक्ट्रेस की छीनी शोहरत, रातों-रात पलट दी किस्मत, अब है गुमनाम

तलाक और बढ़ते विवाद ने इस एक्ट्रेस की छीनी शोहरत, रातों-रात पलट दी किस्मत, अब है गुमनाम
बॉलीवुड

Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने 12वें दिन काटा गदर, धुरंधर के तूफान को चीरकर निकली आगे

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस शानदार सफर के दौरान फिल्म ने सलमान खान की 'टाइगर 3' और 'दृश्यम 2' जैसी 13 बड़ी सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12वें दिन भी फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है।
बॉलीवुड

‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई

Neena Gupta Became Unconfortable Due To Dress
बॉलीवुड

12:12 पर ही क्यों रिलीज हुआ ‘धुरंधर 2’ का टीजर, फिल्म आने से पहले जान लें इसके पीछे की थ्योरी

Why Dhurandhar 2 Teaser Release At 1212
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.