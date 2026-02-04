क्यों बनीं भूमि पेडनेकर ‘भूमि सतीश पेडनेकर’? बताई वजह और पुराने क्रश पर किया खुलासा

बता दें, व्यक्तिगत स्तर पर भूमि ने ये भी खुलासा किया कि वे इमरान खान पर बचपन में क्रश रखा करती थीं। दरअसल, इमरान ने 2008 में 'जाने तू… या जाने ना' से डेब्यू किया था, तब उनकी 'चॉकलेट बॉय' इमेज ने भूमि को प्रभावित किया। अब जब उन्हें इमरान के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो भूमि के लिए ये एक तरह से सपना पूरा होने जैसा रहा। उन्होंने कहा कि स्क्रीन शेयर करना रोमांचक होने के साथ-साथ इमोशनली भी सुकून देने वाला था।