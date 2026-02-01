3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

सनी देओल से भिड़े अक्षय खन्ना, रहमान डकैत ने ‘बॉर्डर 2’ एक्टर से क्यों लिया पंगा? ‘इक्का’ के टीजर में खुला राज

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out: सनी देओल और अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म इक्का का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 03, 2026

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna (सोर्स- नेटफ्लिक्स)

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out: बॉलीवुड में जब भी दमदार अदाकारी और तीखे डायलॉग्स की बात होती है, तो सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे नाम अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। अब करीब तीन दशक बाद ये दोनों दिग्गज कलाकार एक बार फिर आमने-सामने नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने अपनी आगामी फिल्म ‘इक्का’ का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

फिल्म 'इक्का' का टीजर हुआ जारी (Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out)

टीजर से साफ है कि ‘इक्का’ एक गंभीर और तीव्र कोर्टरूम ड्रामा है, जहां कानून, रिश्ते और नैतिकता के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। वीडियो में सनी देओल एक जुझारू और आक्रामक वकील के किरदार में नजर आते हैं, वहीं अक्षय खन्ना कटघरे में खड़े एक रहस्यमयी आरोपी की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों के बीच की टेंशन इतनी प्रभावशाली है कि दर्शक पहली झलक में ही कहानी से जुड़ जाते हैं।

नेटफ्लिक्स ने टीजर शेयर करते हुए लिखा- कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का? और यही सवाल फिल्म की थीम को मजबूत करता है।

अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ने बटोरी सुर्खियां (Akshaye Khanna in Ikka)

टीजर में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस की हो रही है। झुकी हुई नजरें, थका हुआ शरीर और आंखों में वही पुरानी तीव्रता- फैंस को उनका आइकॉनिक किरदार ‘रहमान डकैत’ याद आ गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि अक्षय खन्ना एक बार फिर उसी खतरनाक और असरदार अंदाज में लौटे हैं, जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई थी।

सनी देओल और कोर्टरूम का पुराना रिश्ता (Sunny Deol In Ikka)

दूसरी ओर, सनी देओल को कोर्टरूम में देखकर दर्शकों को उनकी सुपरहिट फिल्म ‘दामिनी’ की याद आ गई। टीजर में उनकी आवाज, हाव-भाव और गुस्सा दर्शकों को पुराने दौर की झलक देता है। कई फैंस ने तो ये तक कह दिया कि 'ये तो फिर से तारीख पर तारीख वाला माहौल लग रहा है।'

29 साल बाद दो सितारों का आमना-सामना

‘इक्का’ को खास बनाता है सनी देओल और अक्षय खन्ना की करीब 29 साल बाद ऑन-स्क्रीन भिड़ंत। इससे पहले दोनों को साथ देखने वाले दर्शकों के लिए यह एक नॉस्टैल्जिक पल है। यही वजह है कि फिल्म को लेकर उत्साह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक री-यूनियन की वजह से भी है।

फिल्म में दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी, जिससे कहानी को और गहराई मिलने की उम्मीद है। फिलहाल रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ‘इक्का’ ओटीटी पर आने वाली सबसे चर्चित फिल्मों में से एक होने जा रही है।

Updated on:

03 Feb 2026 07:22 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:16 pm

सनी देओल से भिड़े अक्षय खन्ना, रहमान डकैत ने 'बॉर्डर 2' एक्टर से क्यों लिया पंगा? 'इक्का' के टीजर में खुला राज
