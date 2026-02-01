सनी देओल से भिड़े अक्षय खन्ना, रहमान डकैत ने ‘बॉर्डर 2’ एक्टर से क्यों लिया पंगा? ‘इक्का’ के टीजर में खुला राज

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out: बॉलीवुड में जब भी दमदार अदाकारी और तीखे डायलॉग्स की बात होती है, तो सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे नाम अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। अब करीब तीन दशक बाद ये दोनों दिग्गज कलाकार एक बार फिर आमने-सामने नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने अपनी आगामी फिल्म ‘इक्का’ का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।