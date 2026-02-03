सलमान खान के ऑफिस पहुंचीं 90 के दशक की खूबसूरत हसीना, 55 की अभिनेत्री संग पर्दे पर रोमांस करेंगे भाईजान?

Manisha Koirala Salman Khan Working Together?: 3 फरवरी सुबह मुंबई में उस वक्त बॉलीवुड गलियारों में हलचल तेज हो गई, जब अभिनेत्री मनीषा कोइराला को सलमान खान प्रोडक्शन्स के ऑफिस के बाहर देखा गया। सादे कपड़ों, बिना किसी तामझाम के नजर आईं मनीषा ने पैपराजी को देखकर स्माइल भी किया। इसके बाद से ही उनके और सलमान खान के एक साथ फिर से काम करने की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल एक ही है- क्या 90 के दशक की पसंदीदा जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाली है?