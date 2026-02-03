3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान के ऑफिस पहुंचीं 90 के दशक की खूबसूरत हसीना, 55 की अभिनेत्री संग पर्दे पर रोमांस करेंगे भाईजान?

Manisha Koirala Spotted Outside Salman Khan Office: हाल ही में अभिनेत्री मनीषा कोइराला को सलमान खान के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है। इसके बाद उनके सलमान की किसी फिल्म में काम करने की अटकलें तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 03, 2026

Manisha Koirala Spotted Outside Salman Khan Office

Manisha Koirala (सोर्स- tahirjasus)

Manisha Koirala Salman Khan Working Together?: 3 फरवरी सुबह मुंबई में उस वक्त बॉलीवुड गलियारों में हलचल तेज हो गई, जब अभिनेत्री मनीषा कोइराला को सलमान खान प्रोडक्शन्स के ऑफिस के बाहर देखा गया। सादे कपड़ों, बिना किसी तामझाम के नजर आईं मनीषा ने पैपराजी को देखकर स्माइल भी किया। इसके बाद से ही उनके और सलमान खान के एक साथ फिर से काम करने की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल एक ही है- क्या 90 के दशक की पसंदीदा जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाली है?

पहले भी दो फिल्मों में दिख चुकी है जोड़ी (Manisha Koirala Salman Khan Working Together?)

ये बात अक्सर भूल जाती है कि सलमान खान और मनीषा कोइराला ने एक नहीं बल्कि दो फिल्मों में साथ काम किया है। पहली फिल्म थी ‘संगदिल सनम’, जिसमें दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने सराहा था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं बन पाई, लेकिन इसने दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की झलक जरूर दिखाई।

‘खामोशी: द म्यूजिकल’ में यादगार मौजूदगी

इसके अलावा सलमान और मनीषा संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ में भी साथ नजर आए थे। भले ही इस फिल्म में मुख्य फोकस नाना पाटेकर और मनीषा के किरदार पर था, लेकिन सलमान खान का सपोर्टिंग रोल दर्शकों को आज भी याद है। ‘खामोशी’ को आज एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और इस फिल्म ने मनीषा कोइराला को गंभीर अदाकारी के शिखर पर पहुंचाया। सलमान की सादगी और भावनात्मक अभिनय ने भी फिल्म में खास असर छोड़ा था।

एक बार फिर साथ नजर आएंगे मनीषा और सलमान?

इस मुलाकात के पीछे का असली कारण तो पता नहीं चल पाया है लेकिन दोनों के फिर से साथ में काम करने के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। मनीषा का सलमान के ऑफिस पहुंचना पूरी तरह लो-प्रोफाइल रहा। न मीडिया से बातचीत, न किसी तरह का बयान। लेकिन इंडस्ट्री में यह माना जाता है कि ऐसे दौरे आमतौर पर स्क्रिप्ट डिस्कशन या किसी अहम प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। सलमान खान प्रोडक्शन्स इन दिनों अलग-अलग जॉनर और मजबूत किरदारों पर आधारित कहानियों पर काम कर रहा है।

मनीषा कोइराला का वर्कफ्रंट

मनीषा कोइराला के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ सीरीज हीरामंडी में काम किया था। इस सीरीज में उनके किरदार को काफी सराहा गया था। वहीं सलमान खान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। सलमान के ऑफिस के बाहर मनीषा का ये वीडियो 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेज पर शेयर किया गया।

ये भी पढ़ें

रणबीर कपूर के साथ झगड़े पर आमिर खान के भांजे ने तोड़ी चुप्पी, सालों बाद इमरान बोले- रिश्तों पर असर…
बॉलीवुड
Imran Khan on Rift With Ranbir Kapoor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 05:09 pm

Published on:

03 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के ऑफिस पहुंचीं 90 के दशक की खूबसूरत हसीना, 55 की अभिनेत्री संग पर्दे पर रोमांस करेंगे भाईजान?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘120 बहादुर’ के फ्लॉप होने से फरहान अख्तर को लगा धक्का, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- उसे समय लगेगा…

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के सेट पर क्यों पहुंची असली पुलिस? संजय दत्त के शॉट्स के समय हुई कार्रवाई, FIR भी दर्ज

Real Police reached the shooting set of dhurandhar 2 they register FIR Know the whole matter
बॉलीवुड

लॉरेंस बिश्नोई बस सलमान भाई को…रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले पर बोलीं राखी सावंत, हाथ जोड़ते हुए कही ये बात

Rakhi Sawant on Rohit Shetty Firing Incident
बॉलीवुड

रणबीर कपूर के साथ झगड़े पर आमिर खान के भांजे ने तोड़ी चुप्पी, सालों बाद इमरान बोले- रिश्तों पर असर…

Imran Khan on Rift With Ranbir Kapoor
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ का टीजर देख फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- ये तो पहले ही दिखा दिया था…खोदा पहाड़ निकली चुहिया

Dhurandhar 2 Teaser reaction ranveer singh aditya dhar movie fans get angry and very disappointing
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.