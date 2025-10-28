कैंसर से जीती जंग तो अध्यात्म की पकड़ी इस फेमस एक्ट्रेस ने राह, बोलीं- आप वैसे ही मरते हैं जैसे…

मनीषा कोइराला ने पोस्ट किया शेयर
Cancer Survivor Actress Manisha Koirala: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने ऐश्वर्या और जूही चावला जैसी बड़ी हीरोइनों को जबरदस्त टक्कर दी थी, उनकी जिंदगी में उस समय तूफान आ गया जब पता चला था कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। जिसका इलाज उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में करवाया और कैंसर को मात दी थी। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मनीषा कोइराला हैं। जी हां! अब उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली है। उनकी लेटेस्ट पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं और सवाल-जवाब कर रहे हैं।
मनीषा कोइराला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गुरु मिंग्युर रिनपोछे के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वह हमेशा मौत को समझना चाहती थीं, ताकि उनके मन से उसका डर खत्म हो जाए। एक्ट्रेस ने फेमस किताब 'द तिब्बती बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग' की एक महत्वपूर्ण पंक्ति भी लिखी, "आप वैसे ही मरते हैं जैसे आप जीते थे।"
मनीषा ने आगे लिखा, "2008- 2009 में, मैं चोकी न्यिमा रिनपोछे से मिलने जाती थी। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, "मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है। यह एक पश्चिमी प्रश्न है।" मैं उनकी अंतर्दृष्टि से काफी हैरान रह गई और उनकी इसी गहराई से काफी प्रभावित हुई। सालों बाद जब मैंने उनसे बारदो के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे योंगे मिंग्युर रिनपोछे के पास भेजा। उनकी कुछ क्लास लेने के बाद, जीवन की व्यस्तता मुझ पर हावी हो गई। इस साल तक, जब मुझे 30-40 लोगों के एक छोटे ग्रुप के साथ उनके रिट्रीट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये चार दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।
मनीषा ने आगे लिखा, "मैं जिस चीज की तलाश में लंबे अरसे से थी, वह यहीं था। इन शिक्षाओं में, और मेरे अंदर। मेरी गहरी प्रतिबद्धता का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मिंग्युर रिनपोछे एक शानदार गुरु हैं। उनका आनंद, विनम्रता और स्पष्टता गहनतम ज्ञान को भी आसान और अच्छा बना देती है। वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से भी सिखाते हैं
बता दें, मनीषा कोइराला काठमांडू, नेपाल की रहने वाली हैं। वह नेपाल के फेमस राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देश के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे। मनीषा ने अपना बॉलीवुड करियर 1991 में फिल्म 'सौदागर' से शुरू किया था। मनीषा ने '1942: अ लव स्टोरी', 'बॉम्बे', 'खामोशी: द म्यूजिकल' और 'दिल से' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। वहीं, मनीषा कुछ समय पहले रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी 2' में नजर आईं थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग