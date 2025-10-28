Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैंसर से जीती जंग तो अध्यात्म की पकड़ी इस फेमस एक्ट्रेस ने राह, बोलीं- आप वैसे ही मरते हैं जैसे…

Bollywood Actress: फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कैंसर को मात दे चुकी हैं और अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और जिंदगी और मौत पर बात की है। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 28, 2025

Manisha Koirala visited Tibetan buddhist mingyur

मनीषा कोइराला ने पोस्ट किया शेयर

Cancer Survivor Actress Manisha Koirala: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने ऐश्वर्या और जूही चावला जैसी बड़ी हीरोइनों को जबरदस्त टक्कर दी थी, उनकी जिंदगी में उस समय तूफान आ गया जब पता चला था कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। जिसका इलाज उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में करवाया और कैंसर को मात दी थी। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मनीषा कोइराला हैं। जी हां! अब उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली है। उनकी लेटेस्ट पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं और सवाल-जवाब कर रहे हैं।

मनीषा कोइराला ने इस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीरें (Cancer Survivor Actress Manisha Koirala)

मनीषा कोइराला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गुरु मिंग्युर रिनपोछे के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वह हमेशा मौत को समझना चाहती थीं, ताकि उनके मन से उसका डर खत्म हो जाए। एक्ट्रेस ने फेमस किताब 'द तिब्बती बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग' की एक महत्वपूर्ण पंक्ति भी लिखी, "आप वैसे ही मरते हैं जैसे आप जीते थे।"

मनीषा कोइराला की जिंदगी में 4 दिन साबित हुए टर्निंग पॉइंट (Manisha Koirala Instagram)

मनीषा ने आगे लिखा, "2008- 2009 में, मैं चोकी न्यिमा रिनपोछे से मिलने जाती थी। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, "मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है। यह एक पश्चिमी प्रश्न है।" मैं उनकी अंतर्दृष्टि से काफी हैरान रह गई और उनकी इसी गहराई से काफी प्रभावित हुई। सालों बाद जब मैंने उनसे बारदो के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे योंगे मिंग्युर रिनपोछे के पास भेजा। उनकी कुछ क्लास लेने के बाद, जीवन की व्यस्तता मुझ पर हावी हो गई। इस साल तक, जब मुझे 30-40 लोगों के एक छोटे ग्रुप के साथ उनके रिट्रीट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये चार दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।

मनीषा कोइराला ने बताया अपने गुरु को शानदार (Manisha Koirala Tibetan buddhist mingyur rinpoche)

मनीषा ने आगे लिखा, "मैं जिस चीज की तलाश में लंबे अरसे से थी, वह यहीं था। इन शिक्षाओं में, और मेरे अंदर। मेरी गहरी प्रतिबद्धता का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मिंग्युर रिनपोछे एक शानदार गुरु हैं। उनका आनंद, विनम्रता और स्पष्टता गहनतम ज्ञान को भी आसान और अच्छा बना देती है। वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से भी सिखाते हैं

बॉलीवुड को दी ब्लॉकबस्टर फिल्में (Manisha Koirala Movies)

बता दें, मनीषा कोइराला काठमांडू, नेपाल की रहने वाली हैं। वह नेपाल के फेमस राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देश के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे। मनीषा ने अपना बॉलीवुड करियर 1991 में फिल्म 'सौदागर' से शुरू किया था। मनीषा ने '1942: अ लव स्टोरी', 'बॉम्बे', 'खामोशी: द म्यूजिकल' और 'दिल से' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। वहीं, मनीषा कुछ समय पहले रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी 2' में नजर आईं थी।

ये भी पढ़ें

सिख लोगों को किया दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से बाहर, ‘कृपाण’ बना विवाद का कारण
बॉलीवुड
Diljit Dosanjh sydney Concert Sikh community no entry with carry kirpan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 02:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैंसर से जीती जंग तो अध्यात्म की पकड़ी इस फेमस एक्ट्रेस ने राह, बोलीं- आप वैसे ही मरते हैं जैसे…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिख लोगों को किया दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से बाहर, ‘कृपाण’ बना विवाद का कारण

Diljit Dosanjh sydney Concert Sikh community no entry with carry kirpan
बॉलीवुड

शाहरुख खान ने EGO में आकर कर दी थी बड़ी गलती, उस हरकत पर आज भी हैं शर्मिंदा

Shahrukh Khan made big mistake due to ego
बॉलीवुड

100 साल पुराने घर में रहती है ये फेमस एक्ट्रेस, फराह खान देख कर हुईं हैरान

Diana Penty 100 year old home
बॉलीवुड

बनारस का बेटा बना बॉलीवुड का सुरों का जादूगर, 17 साल संघर्ष के बाद लिखी थी सफलता की कहानी

Lalji Pandey
बॉलीवुड

Sachin Chandwade Suicide: भाई सुसाइड क्यों किया यार… 25 साल के मशहूर एक्टर ने की खुदकुशी, सदमे में फैंस

Sachin Chandwade Suicide
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.