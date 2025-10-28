कैंसर से जीती जंग तो अध्यात्म की पकड़ी इस फेमस एक्ट्रेस ने राह, बोलीं- आप वैसे ही मरते हैं जैसे…

मनीषा ने आगे लिखा, "2008- 2009 में, मैं चोकी न्यिमा रिनपोछे से मिलने जाती थी। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, "मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है। यह एक पश्चिमी प्रश्न है।" मैं उनकी अंतर्दृष्टि से काफी हैरान रह गई और उनकी इसी गहराई से काफी प्रभावित हुई। सालों बाद जब मैंने उनसे बारदो के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे योंगे मिंग्युर रिनपोछे के पास भेजा। उनकी कुछ क्लास लेने के बाद, जीवन की व्यस्तता मुझ पर हावी हो गई। इस साल तक, जब मुझे 30-40 लोगों के एक छोटे ग्रुप के साथ उनके रिट्रीट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये चार दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।