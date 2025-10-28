सिख लोगों को किया दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से बाहर, ‘कृपाण’ बना विवाद का कारण

सिडनी में रहने वाले परमवीर सिंह बिमवाल और उनकी पत्नी सोना बिमवाल ने इस शो के लिए प्रति व्यक्ति 200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब ₹11,000) में टिकट खरीदे थे। परमवीर सिंह, जो रीढ़ की चोट से जूझ रहे थे, इसके बावजूद शो देखने पहुंचे तो सुरक्षा जांच के दौरान, मेटल डिटेक्टर से उनकी कृपाण का पता चला। सुरक्षाकर्मियों ने परमवीर से कहा कि उन्हें अपना कृपाण उतारकर एक बॉक्स में रखना होगा और शो खत्म होने के बाद ही वे उसे वापस ले सकते हैं। परमवीर सिंह ने इसे अपने धार्मिक विश्वास का अपमान मानते हुए, बिना कॉन्सर्ट देखे ही वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि दर्शकों ने इस बात का विरोध भी किया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया।