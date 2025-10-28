सिख लोगों को किया दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से बाहर, ‘कृपाण’ बना विवाद का कारण

दिलजीत दोसांझ का सिडनी में हुए कॉन्सर्ट
Diljit Dosanjh SydneyConcert: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक्टर और सिंगर का इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहला स्टेडियम कॉन्सर्ट एक बड़े विवाद में घिर गया है और कॉन्सर्ट में बवाल मच गया है। दरअसल, दिलजीत का शो देखने आए सिख लोगों को गेट के बाहर से ही घर भेज दिया गया और इसके पीछे का कारण सिख धर्म का धार्मिक प्रतीक 'कृपाण' को बताया गया है।
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में उस समय हर कोई हैरान रह गया जब 11 हजार की टिकट लेकर आए फैंस को निराश होकर गेट से ही घर जाना पड़ा। क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो कॉन्सर्ट में अपने साथ 'कृपाण' लेकर आए थे और यही वजह रही कि उन्हें कृपाण के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने से रोक दिया गया और अंदर नहीं जाने दिया गया।
दिलजीत का यह कॉन्सर्ट पश्चिमी सिडनी के पैरामाटा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो पूरी तरह हाउसफुल था। शो देखने करीब 25,000 दर्शक पहुंचे थे, जिनमें पंजाबी और सिख समुदाय के लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी।
सिडनी में रहने वाले परमवीर सिंह बिमवाल और उनकी पत्नी सोना बिमवाल ने इस शो के लिए प्रति व्यक्ति 200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब ₹11,000) में टिकट खरीदे थे। परमवीर सिंह, जो रीढ़ की चोट से जूझ रहे थे, इसके बावजूद शो देखने पहुंचे तो सुरक्षा जांच के दौरान, मेटल डिटेक्टर से उनकी कृपाण का पता चला। सुरक्षाकर्मियों ने परमवीर से कहा कि उन्हें अपना कृपाण उतारकर एक बॉक्स में रखना होगा और शो खत्म होने के बाद ही वे उसे वापस ले सकते हैं। परमवीर सिंह ने इसे अपने धार्मिक विश्वास का अपमान मानते हुए, बिना कॉन्सर्ट देखे ही वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि दर्शकों ने इस बात का विरोध भी किया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
परमवीर सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब कृपाण के कारण उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोका गया हो। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह फुटबॉल मैचों और स्कूलों सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण के साथ बिना किसी समस्या के प्रवेश कर चुके हैं।
सोना बिमवाल ने बताया कि उन्हें टिकट का कोई रिफंड नहीं मिला और न ही कॉन्सर्ट के आयोजकों की तरफ से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक संदेश या संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा, "हम रात आठ बजे तक इंतजार करते रहे, फिर खुद ही वापस लौट आए।" इस घटना से सिख समुदाय के दर्शकों में भारी नाराजगी है
