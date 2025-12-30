Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

Don 3 New Hero: बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्शन फ्रैंचाइजी 'डॉन 3' को लेकर इन दिनों गलियारों में हलचल काफी तेज है। फिल्म को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। खबर है कि सुपरस्टार रणवीर सिंह, जिन्हें शाहरुख खान के बाद नए 'डॉन' के रूप में पेश किया गया था, अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। चर्चा है कि रणवीर ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया है, जिसके बाद मेकर्स ने अब एक ऐसे सितारे की तलाश शुरू कर दी है जो 'डॉन' के किरदार में जान फूंक सके।