बॉलीवुड

Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

Don 3 New Hero: जहां धुरंधर की धूम के बीच अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है, वहीं रणवीर ने भी डॉन 3 से किनारा कर लिया है। अब फिल्म में नए हीरो की जगह कौन लेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक सुपरस्टार है जिसका नाम सामने आ रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 30, 2025

Don 3 Ranveer Singh Exit after this handsome hunk become new don

डॉन 3 के लिए मेकर्स ले सकते है इस एक्टर को

Don 3 New Hero: बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्शन फ्रैंचाइजी 'डॉन 3' को लेकर इन दिनों गलियारों में हलचल काफी तेज है। फिल्म को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। खबर है कि सुपरस्टार रणवीर सिंह, जिन्हें शाहरुख खान के बाद नए 'डॉन' के रूप में पेश किया गया था, अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। चर्चा है कि रणवीर ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया है, जिसके बाद मेकर्स ने अब एक ऐसे सितारे की तलाश शुरू कर दी है जो 'डॉन' के किरदार में जान फूंक सके।

रणवीर सिंह के बाद ये एक्टर हो सकता है नया डॉन (Don 3 New Hero)

फिल्मफेयर की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद निर्देशक फरहान अख्तर की नजर अब ऋतिक रोशन पर है। ऋतिक अपनी स्टाइल, जबरदस्त एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि ऋतिक और मेकर्स के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन वे इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक का 'डॉन' सीरीज से पुराना नाता है। साल 2011 में आई 'डॉन 2' में उन्होंने एक छोटा लेकिन धमाकेदार कैमियो किया था। मेकर्स अब ऋतिक की 'वार 2' वाली दमदार इमेज को 'डॉन 3' के साथ जोड़कर एक नया सिनेमाई अनुभव देने की प्लानिंग कर रहे हैं।

क्यों छोड़ी रणवीर सिंह ने फिल्म? (Ranveer Singh Exit Don 3)

सवाल यह उठता है कि रणवीर सिंह ने इतनी बड़ी फिल्म क्यों छोड़ी? रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर के पास बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई है। कहा जा रहा है कि वे अब अपना पूरा ध्यान निर्देशक जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' पर लगाना चाहते हैं। हालांकि, अभी तक न तो रणवीर की टीम और न ही फरहान अख्तर की 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने इस खबर पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है।

फैंस की बढ़ी बेताबी, अक्षय कुमार का भी आया नाम (Hrithik Roshan New Hero In Don 3)

सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने आग लगा दी है। जहां एक तरफ ऋतिक के फैंस उन्हें 'डॉन' के लुक में देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर फैंस का एक वर्ग अक्षय कुमार का नाम भी ले रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय की भारी आवाज और उनका एक्शन अवतार इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा।

कब शुरू हुआ था डॉन का सफर

'डॉन' का सफर 1978 में अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ था, जिसे शाहरुख खान ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब 15 साल बाद फरहान अख्तर फिर से निर्देशन की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो चुनौती बड़ी है। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अमिताभ और शाहरुख की विरासत को संभाल सके।

क्या ऋतिक रोशन वाकई अगले 'डॉन' बनेंगे या बॉलीवुड को कोई नया चेहरा मिलेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर ने सिनेप्रेमियों के बीच उत्साह और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिया है।

Don-3

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

