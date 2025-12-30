Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

डॉन 3 के लिए मेकर्स ले सकते है इस एक्टर को
Don 3 New Hero: बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्शन फ्रैंचाइजी 'डॉन 3' को लेकर इन दिनों गलियारों में हलचल काफी तेज है। फिल्म को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। खबर है कि सुपरस्टार रणवीर सिंह, जिन्हें शाहरुख खान के बाद नए 'डॉन' के रूप में पेश किया गया था, अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। चर्चा है कि रणवीर ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया है, जिसके बाद मेकर्स ने अब एक ऐसे सितारे की तलाश शुरू कर दी है जो 'डॉन' के किरदार में जान फूंक सके।
फिल्मफेयर की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद निर्देशक फरहान अख्तर की नजर अब ऋतिक रोशन पर है। ऋतिक अपनी स्टाइल, जबरदस्त एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि ऋतिक और मेकर्स के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन वे इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक का 'डॉन' सीरीज से पुराना नाता है। साल 2011 में आई 'डॉन 2' में उन्होंने एक छोटा लेकिन धमाकेदार कैमियो किया था। मेकर्स अब ऋतिक की 'वार 2' वाली दमदार इमेज को 'डॉन 3' के साथ जोड़कर एक नया सिनेमाई अनुभव देने की प्लानिंग कर रहे हैं।
सवाल यह उठता है कि रणवीर सिंह ने इतनी बड़ी फिल्म क्यों छोड़ी? रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर के पास बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई है। कहा जा रहा है कि वे अब अपना पूरा ध्यान निर्देशक जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' पर लगाना चाहते हैं। हालांकि, अभी तक न तो रणवीर की टीम और न ही फरहान अख्तर की 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने इस खबर पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है।
सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने आग लगा दी है। जहां एक तरफ ऋतिक के फैंस उन्हें 'डॉन' के लुक में देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर फैंस का एक वर्ग अक्षय कुमार का नाम भी ले रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय की भारी आवाज और उनका एक्शन अवतार इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा।
'डॉन' का सफर 1978 में अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ था, जिसे शाहरुख खान ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब 15 साल बाद फरहान अख्तर फिर से निर्देशन की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो चुनौती बड़ी है। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अमिताभ और शाहरुख की विरासत को संभाल सके।
क्या ऋतिक रोशन वाकई अगले 'डॉन' बनेंगे या बॉलीवुड को कोई नया चेहरा मिलेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर ने सिनेप्रेमियों के बीच उत्साह और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिया है।
