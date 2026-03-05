दुबई में फंसीं लारा दत्ता का बड़ा बयान, यूएई को दिखा दिया आईना, बोलीं- सुरक्षा के मामले में भारत जैसा कोई नहीं…

फ्लाइट्स बंद होने के कारण वो जल्दी मुंबई लौट पाने में असमर्थ हैं। एक्ट्रेस अपनी बेटी और परिवार के लिए जल्द वापसी की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने कहा, "बच्चों की घबराहट देखकर मैं जल्दी निकलना चाहती हूं।" दरअसल, मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण हजारों भारतीय यात्री दुबई और अन्य शहरों में फंसे हुए हैं। लारा दत्ता की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने शांति और समझदारी की भी अपील की है।