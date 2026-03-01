4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जयपुर वासियों को होली पर मिला बड़ा तोहफा, सनी लियोनी ने कुछ इस अंदाज में बिखेरे रंग

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026: होली के मौके पर जयपुर वासियों के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी एक बड़ा सरप्राइज लेकर आईं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 04, 2026

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026 (सोर्स- @tahirjasus)

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026: होली के मौके पर राजस्थान के जयपुर में आज बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने फेस्ट में शिरकत की। इस दौरान सनी लियोनी ने होली के खूब रंग बिखेरे। जयपुर होली फेस्ट 2026 में सनी लियोनी ने डीजे बनकर फैंस को काफी एंटरटेन किया। इस दौरान के वीडियोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

जयपुर में सनी लियोनी ने बिखेरे होली के रंग (Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026)

बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें वो डीजे बनकर अलग-अलग गानों पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान सनी को देखने के लिए कई लोगों ने शिरकत की। होली के रंगों के साथ-साथ यहां सनी लियोनी ने अपना जलवा भी बिखेरा।

पति डेनियल के साथ आईं जयपुर (Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026)

बता दें सनी लियोनी ने अपने पति डेनियल वेबर के साथ जयपुर में शिरकत की। सनी के पीछे उनके पति डेनियल भी उनके साथ दिखे। इस दौरान ने दोनों ने फैंस के साथ मिलकर जमकर मस्ती की। फैंस ने भी सनी की क्यूट परफॉर्मेंस को काफी एन्जॉय किया। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर सनी के वीडियो शेयर किए गए हैं।

सनी लियोनी का वर्कफ्रंट

बता दें हाल ही में सनी लियोनी एमटीवी के शो स्प्लिटस्विला को होस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। इस शो में उनके साथ करण कुंद्रा, उर्फी जावेद और निया शर्मा भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा शो को फैंस द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

मिसाइल हमले में बाल-बाल बचीं मलाइका अरोड़ा की मां, दुबई में फंसी जॉयस अरोड़ा, बोलीं- मेरी आंखों के सामने…
बॉलीवुड
Malaika Arora Mother Joyce Arora Stranded In Dubai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Mar 2026 08:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जयपुर वासियों को होली पर मिला बड़ा तोहफा, सनी लियोनी ने कुछ इस अंदाज में बिखेरे रंग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Virosh Wedding Reception: हैदराबाद में सजी सितारों की महफिल, रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में जानें कौन-कौन पहुंचा

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Reception
बॉलीवुड

मिसाइल हमले में बाल-बाल बचीं मलाइका अरोड़ा की मां, दुबई में फंसी जॉयस अरोड़ा, बोलीं- मेरी आंखों के सामने…

Malaika Arora Mother Joyce Arora Stranded In Dubai
बॉलीवुड

मुझे जान से मार देंगे… खामेनेई की मौत के बाद बेटे पर बॉलीवुड अभिनेत्री ने बोला हमला, मुस्लिम एक्ट्रेस ने लगाया ये आरोप

Elnaaz Norouzi On Ali Khamenei Death
बॉलीवुड

52 की उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर का 30 साल बाद खुला राज, राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी

Ram Gopal Varma Breaks Silence On Affair With Urmila Matondkar
बॉलीवुड

चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.