जयपुर वासियों को होली पर मिला बड़ा तोहफा, सनी लियोनी ने कुछ इस अंदाज में बिखेरे रंग

Sunny Leone In Jaipur On Holi Fest 2026: होली के मौके पर राजस्थान के जयपुर में आज बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने फेस्ट में शिरकत की। इस दौरान सनी लियोनी ने होली के खूब रंग बिखेरे। जयपुर होली फेस्ट 2026 में सनी लियोनी ने डीजे बनकर फैंस को काफी एंटरटेन किया। इस दौरान के वीडियोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।