तलाक के विवाद के बीच थलपति विजय ने चुप्पी तोड़ी, रिलीज टालने पर दिया पहला बयान

इतना ही नहीं, फिल्म का निर्देशन एच.विनोथ ने किया है, जबकि इसे KVN प्रोडक्शंस के द्वारा निर्मित किया गया है। सेंसरशिप को लेकर ये विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रारंभ में समिति ने केवल कुछ मामूली कटौती के सुझाव दिए थे, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले एक शिकायत के आधार पर फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी को भेजा गया। बता दें, इस प्रक्रिया के कारण फिल्म की रिलीज रोक दी गई। KVN प्रोडक्शंस ने मद्रास हाई कोर्ट में क्लियरेंस की मांग की, जहां शुरुआती तौर पर फिल्म को रिलीज की अनुमति मिली, लेकिन बाद में CBFC की याचिका पर रोक लग गई, जिससे कानूनी जटिलताएं बढ़ गईं।