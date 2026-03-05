टीवी की बहू ने 24 साल बड़े एक्टर संग दिए बोल्ड रोमांटिक सीन्स, OTT पर ट्रेंड छाई ये वेब सीरीज

इतना ही नहीं, इस सीरीज में अश्लीलता को एक अलग तरीके से तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है और कई सीन को बोल्ड बनाने की कोशिश साफ दिखती है, जो कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय केवल सनसनी पैदा करने का माध्यम लगते हैं। दरअसल, एक्ट्रेस Tejasswi Prakash शो में चारू नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं, जिसे छोटे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में दिखाया गया है। उनकी एक्टिंग काफी ईमानदार है। दरअसल, तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी स्टार हैं, जिन्होंने कई हिट सीरियल्स के साथ-साथ रियलिटी शो जैसे 'खतरों के खिलाड़ी' और 'बिग बॉस' में भी भाग लिया है। उनकी फैन फॉलोइंग इस वेब सीरीज को बेहद पसंद कर रही है।