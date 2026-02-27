‘साइको सैयां’ में अश्लीलता की हदें पार, प्रोमो इवेंट में आखिर क्यों रो पड़ीं सुरभि चंदना, बीच में छोड़ा सेट

तो वहीं दूसरी ओर, Ravi Kishan गैंगस्टर हंट्री चौहान के रूप में नजर आते हैं। उनका अंदाज तेज, लाउड और बेबाक है, लेकिन उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर असर डालती है। कई दर्शकों के लिए इस सीरीज को लास्ट तक देखने की मुख्य वजह बन सकते हैं। ये वेब सीरीज बोल्डनेस और सनसनी पर ज्यादा निर्भर दिखती है, जो आपको देखनी चाहिए। बता दें, तेजस्वी ने अभी तक दोनों स्टार्स में हुई इस विवाद पर कोई साफ बयान नहीं दिया है। फैंस और मीडिया के बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में इन 2 एक्ट्रेस के बीच कोई अनबन है या ये बस एक प्रोमोशनल इवेंट का मामूली विवाद है।