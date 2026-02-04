सिर्फ 3 मिनट की लाइट के लिए 106 बार ऑन कैमरा जहाज से कूदा ये एक्टर, दिल दहलाने वाला मंजर देख , डरे फैंस

बता दें, इस सीन की शूटिंग अबू धाबी में की गई थी। टीम चाहती थी कि बैकग्राउंड में सूरज ढलने का खास नजारा कैद किया जाए, लेकिन परेशानी ये थी कि ये खूबसूरत लाइट सिर्फ 3 मिनट के लिए ही मिलती थी। ऐसे में हर जंप, हर मूवमेंट और हर फ्रेम को बेहद सटीक तरीके से प्लान करना पड़ा। दरअसल, ये स्टंट सिर्फ टॉम क्रूज के लिए ही नहीं, बल्कि कैमरामैन के लिए भी किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। कैमरा पर्सन ने अपने सिर पर एक खास हेलमेट पहना था, जिसमें कैमरा फिट किया गया था। हवा में संतुलन बनाए रखते हुए, टॉम क्रूज के एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड को एक साथ कैद करना बेहद मुश्किल काम था। जरा-सी चूक पूरी टेक को बेकार कर सकती थी।