54 की अभिनेत्री का झूठी मोहब्बत ने डुबो दिया करियर, हीरो से ज्यादा लेती थीं फीस, मुस्लिम से की शादी

इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आ गई। मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ उनके करीबी रिश्तों की चर्चा इंडस्ट्री में आम हो गई। कहा जाता है कि इस रिश्ते की वजह से उन्होंने सीमित लोगों के साथ ही काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास आने वाले दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स धीरे-धीरे कम होते चले गए। जब ये रिश्ता भी टूट गया, तो प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम भी बिखर गया और करियर को संभालना मुश्किल हो गया। राम गोपाल गर्मा की पत्नी को जब दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने उर्मिला से सारे रिश्ते खत्म कर लिए।