तलाक और बढ़ते विवाद ने इस एक्ट्रेस की छीनी शोहरत, रातों-रात पलट दी किस्मत, अब है गुमनाम

इसके बाद 2005 में उर्मिला का फिल्मी करियर डुबता चला गया और 2016 में उनका विवाह बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से हुआ, जो उनसे 9 साल छोटे थे। उर्मिला ने 3 मार्च, 2016 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मोहसिन अख्तर से इंटर रिलीजन शादी की और उनकी शादी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से भारी आलोचना मिली और 8 साल के बाद दोनों की शादी टूट गई। साल 2024 को उर्मिला मातोंडकर ने टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया की पहले ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी थी, "काफी सोच-विचार करने के बाद, उर्मिला ने मोहसिन के साथ अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया है। इस सैपरेशन के पीछे का कारण अभी भी पता नहीं है, तलाक आपसी शर्तों पर नहीं हो रहा है।"