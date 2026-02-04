Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने 12वें दिन काटा गदर, धुरंधर के तूफान को चीरकर निकली आगे

फिल्म 'धुरंधर 2' के टीजर की जबरदस्त चर्चा के बीच भी 'बॉर्डर 2' ने मंगलवार यानी 12वें दिन सम्मानजनक कमाई की है। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 12वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5.75 करोड़ रुपये का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। अच्छी बात यह है कि सोमवार के मुकाबले इसकी कमाई में कोई गिरावट नहीं आई, जो यह दिखाता है कि फिल्म अभी भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है। अब तक भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 286.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है, और उम्मीद है कि जल्द ही यह 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।