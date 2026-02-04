47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

बता दें, शमिता शेट्टी अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। शादी को लेकर ट्रोल किए जाने पर उन्होंने एक यूजर को सशक्त जवाब दिया था। शमिता ने स्पष्ट बताया था कि शादी करना उनकी लाइफ का एकमात्र मकसद नहीं है बल्कि खुश, संतुष्ट व आजाद रहना कहीं ज्यादा मायने रखता है। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया था। फिलहाल शमिता शेट्टी की लव लाइफ को लेकर फोटोज पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी हर एक्टिविटी फैंस की दिलचस्पी बढ़ा देती है।