4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

Shamita Shetty Dating Rumours: सोशल मीडिया पर ये अफवाह तेजी से फैल रही है कि शमिता शेट्टी और दीपेश शर्मा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो बयां ये करती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 04, 2026

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

शमिता शेट्टी और दीपेश शर्मा ( (सोर्स: deepeshsofficial के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Shamita Shetty Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया एक्टिविटी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि शमिता शायद दोबारा प्यार को एक मौका देने के मूड में हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है।

लव लाइफ को लेकर नई हवा दी

पहले शमिता शेट्टी का रिश्ता टीवी एक्टर राकेश बापट के साथ था। दोनों की मुलाकात ‘बिग बॉस OTT’ के वक्त हुई थी, जहां उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। शो के बाद भी दोनों कुछ समय तक साथ रहे, लेकिन जुलाई 2022 में उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद शमिता ने ‘बिग बॉस 15’ में हिस्सा लिया, जहां राकेश भी कुछ समय के लिए नजर आए थे।

इतना ही नहीं, टेक्नो आर्टिस्ट दीपेश शर्मा के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने शमिता की लव लाइफ को लेकर नई हवा दी है। दीपेश ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर करते हुए शमिता के लिए एक इमोशनल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें खास नाम से संबोधित किया और प्यार जताया। इस पोस्ट पर शमिता ने भी दिल वाले इमोजी के साथ रिएक्शन दिया, जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि शमिता और दीपेश एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर उनके बीच सिर्फ गहरी दोस्ती है।

ब्रेकअप के बाद शमिता

राकेश बापट से ब्रेकअप के बाद शमिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को खुद जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि वे और राकेश अब साथ नहीं हैं, लेकिन वो उनके चाहने वालों के प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा आभारी रहेंगी। शमिता ने उस वक्त पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने की बात कही थी।

बता दें, शमिता शेट्टी अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। शादी को लेकर ट्रोल किए जाने पर उन्होंने एक यूजर को सशक्त जवाब दिया था। शमिता ने स्पष्ट बताया था कि शादी करना उनकी लाइफ का एकमात्र मकसद नहीं है बल्कि खुश, संतुष्ट व आजाद रहना कहीं ज्यादा मायने रखता है। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया था। फिलहाल शमिता शेट्टी की लव लाइफ को लेकर फोटोज पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी हर एक्टिविटी फैंस की दिलचस्पी बढ़ा देती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

04 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा
बॉलीवुड

अपनी बॉडी देखो, तुम हीरोइन नहीं लगती…66 की नीना गुप्ता ने बेबाकी से किससे कही ये बात?

Neena Gupta Bold Statement To Daughter Masaba
बॉलीवुड

29 साल बाद तारा सिंह का थप्पड़ और रहमान डकैत का दम साथ देख, फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट

अक्षय खन्ना संग सनी देओल
बॉलीवुड

पहला बच्चा खोकर टूटीं अर्चना पूरन सिंह, पति का नहीं मिला साथ, सालों बाद अभिनेत्री ने किया दर्दनाक खुलासा

Archana Puran Singh Pregnancy Miscarriage
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने भगवान और आत्मज्ञान को लेकर किया पोस्ट, लिखा- भगवा कपड़ो में…

ममता कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में हैं। वह लगातार अपने पोस्ट के जरिए अपने साध्वी बनने और फिर इस्तीफा देने की बातें बता रही हैं। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है जो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने साल 2024 के नवंबर की बातें बताई हैं।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.