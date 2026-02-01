4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर पर फिर आया मलाइका अरोड़ा का दिल, मां को याद कर एक्टर ने किया था भावुक पोस्ट

Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया था। इस पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका ने भी रिएक्ट किया है।

2 min read
मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 04, 2026

Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post

Malaika Arora-Arjun Kapoor (सोर्स- एक्स)

Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर हाल ही में अपने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अपनी दिवंगत मां की जयंती के मौके पर अर्जुन ने ऐसा मैसेज शेयर किया, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि इंडस्ट्री के कई सितारों को भी भावुक कर दिया। इस पोस्ट में अर्जुन ने अपने दिल का दर्द बयां किया और जिंदगी के उस कठिन दौर की झलक दी, जिससे वो इन दिनों गुजर रहे हैं।

अर्जुन कपूर का इमोशनल पोस्ट (Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post)

अर्जुन कपूर ने अपनी मां को याद करते हुए लिखा कि वो उन्हें हर दिन बेहद मिस करते हैं। अभिनेता ने इशारों-इशारों में बताया कि हाल के समय में जिंदगी उनके लिए आसान नहीं रही, लेकिन उन्होंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी मजबूती से खड़े रहेंगे।

अर्जुन ने पोस्ट में क्या लिखा?

अर्जुन कपूर ने पोस्ट करते हुए लिखा- जन्मदिन मुबारक हो मां, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाल के दिनों में जिंदगी मेरे साथ थोड़ी सख़्त रही है, लेकिन कोई बात नहीं… पहले भी कई चोटें सह चुका हूं, आगे भी सह लूंगा और फिर भी उठकर खड़ा रहूंगा…

मलाइका अरोड़ा ने भी दी प्रतिक्रिया

इस इमोशनल पोस्ट पर बॉलीवुड से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। खास बात यह रही कि अर्जुन कपूर की एक्स पार्टनर मलाइका अरोड़ा ने भी इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया। मलाइका ने एक लाल दिल वाला इमोजी शेयर कर अपना समर्थन जताया। उनका यह छोटा सा रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और फैंस इसे परिपक्वता और सम्मान की मिसाल बता रहे हैं।

इंडस्ट्री से मिला भरपूर प्यार

अर्जुन के इस पोस्ट पर उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के कई करीबी लोगों ने भी प्यार बरसाया। उनकी बहनें जान्हवी कपूर और खुशी कपूर, चाचा संजय कपूर समेत कई सेलेब्रिटीज ने दिल वाले इमोजी और भावुक कमेंट्स किए। करीना कपूर खान, रकुल प्रीत सिंह, वीर दास, अली फजल और जोया अख्तर जैसे सितारों ने भी अर्जुन को हौसला दिया।

वहीं अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख ने अर्जुन के लिए एक सुकून देने वाला मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और ऊपर से कोई खास फरिश्ता हमेशा उनका ख्याल रख रहा है। यह संदेश अर्जुन के लिए किसी सहारे से कम नहीं था।

निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव

अर्जुन कपूर की निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। मां के निधन के बाद से उन्होंने कई बार खुलकर अपने दर्द को जाहिर किया है। मलाइका अरोड़ा के साथ उनका रिश्ता भी लंबे समय तक चर्चा में रहा और अलग होने के बावजूद दोनों के बीच सम्मान बना रहना लोगों को प्रभावित करता है।

अर्जुन कपूर का वर्कफ्रंट

काम के मोर्चे पर अर्जुन कपूर पिछले साल एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ रकुल प्रीत सिंह, भूमि पेडनेकर और हर्ष गुजराल अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए। हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अर्जुन अपने अभिनय को लेकर लगातार प्रयोग करते नजर आ रहे हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर पर फिर आया मलाइका अरोड़ा का दिल, मां को याद कर एक्टर ने किया था भावुक पोस्ट

