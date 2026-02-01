एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर पर फिर आया मलाइका अरोड़ा का दिल, मां को याद कर एक्टर ने किया था भावुक पोस्ट

Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर हाल ही में अपने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अपनी दिवंगत मां की जयंती के मौके पर अर्जुन ने ऐसा मैसेज शेयर किया, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि इंडस्ट्री के कई सितारों को भी भावुक कर दिया। इस पोस्ट में अर्जुन ने अपने दिल का दर्द बयां किया और जिंदगी के उस कठिन दौर की झलक दी, जिससे वो इन दिनों गुजर रहे हैं।