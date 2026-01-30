Border 2 Vs Mardaani 3: ‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस को हिला देगी रानी की ‘मर्दानी 3’? जानें दिल और दिमाग की इस टक्कर का विश्लेषण

Border 2 Vs Mardaani 3 Analysis
Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Analysis: बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हो गई है रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3'। स्टारकास्ट लंबी-चौड़ी तो नहीं है लेकिन रानी के अलावा मल्लिका प्रसाद और 'वश 2' फेम एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला जैसे कलाकार नजर आते हैं जो पहले भी खुद को एक्टिंग के मामले में साबित कर चुके हैं। फिल्म को शुरुआती रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' को टक्कर दे पाएगी। फिल्म के बज की बात करें तो कुछ खास एक्साइटमेंट लोगों की तरफ से 'मर्दानी 3' के लिए नहीं दिखी जितनी कि 'बॉर्डर 2' के लिए थी लेकिन दमदार कहानी के दम पर क्या दर्शकों के दिलों पर रानी राज कर पाएंगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं।
सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' की सबसे खास बात साबित हुई इस फिल्म के इमोशन्स। फिल्म में देशभक्ति की भावना को कूट-कूट कर दिखाया गया है, जिससे फिल्म ने सीधा दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी भी थी। हालांकि 'मर्दानी 3' इससे पूरी तरह से अलग एक्सपीरियंस दर्शकों को देती है। सस्पेंस और थ्रिल इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। कैसे एक नॉर्मल-सा दिखने वाला क्राइम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है, इस फिल्म में वही कुछ देखने को मिलता है। जिन लोगों को सस्पेंस और थ्रिल पसंद है वो इस फिल्म से खुद को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे।
अगर 'बॉर्डर 2' को देखें तो ये पूरी फिल्म दिल से बनाई गई थी जो सीधा ऑडियंस के दिलों को टारगेट करने के लिहाज से रिलीज हुई थी। ऐसा करने में ये फिल्म कहीं ना कहीं सफल भी साबित हुई लेकिन अगर 'मर्दानी 3' की बात करें तो इस फिल्म को देखते हुए दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप लॉजिक को पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जहां लॉजिक की कोई कमी नहीं तो इस फिल्म को आप निश्चित तौर पर ज्यादा पसंद करने वाले हैं।
सनी पाजी की फिल्म की स्टारकास्ट भी उसका सबसे अहम प्वाइंट था। फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट, बड़ी फैन फॉलोइंग और दमदार इमोशन्स इसे दर्शकों के लिए मास अपीलिंग बनाकर चले गए। ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को ये फिल्म अपनी ओर खींचती नजर आई। वहीं अगर 'मर्दानी 3' की बात करें तो इसमें स्टारकास्ट के नाम पर सिर्फ रानी मुखर्जी ही हैं जो पूरी फिल्म को अपने कंधे पर लेकर चलती हैं। रानी ने अपने दमदार अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस से कमाल जरूर किया है लेकिन इस मामले में सनी की फिल्म ज्यादा अपील करती है।
जहां 'बॉर्डर 2' एक 'वॉर ड्रामा' फिल्म है वहीं 'मर्दानी 3' में क्राइम-थ्रिल को मुख्य केंद्र रखा गया है। कमाल की बात ये है कि जहां सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक्शन के केस में दर्शकों को थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी थी वहीं रानी की फिल्म उस कमी को पूरी करती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म में एक्शन ज्यादा रियल लगता है। एक ये वजह भी हो सकती है जहां दर्शक वर्ड ऑफ माउथ के दम पर रानी की मूवी को देखना जरूर चाहेंगे।
