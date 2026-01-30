Border 2 Vs Mardaani 3: ‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस को हिला देगी रानी की ‘मर्दानी 3’? जानें दिल और दिमाग की इस टक्कर का विश्लेषण

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Analysis: बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हो गई है रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3'। स्टारकास्ट लंबी-चौड़ी तो नहीं है लेकिन रानी के अलावा मल्लिका प्रसाद और 'वश 2' फेम एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला जैसे कलाकार नजर आते हैं जो पहले भी खुद को एक्टिंग के मामले में साबित कर चुके हैं। फिल्म को शुरुआती रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' को टक्कर दे पाएगी। फिल्म के बज की बात करें तो कुछ खास एक्साइटमेंट लोगों की तरफ से 'मर्दानी 3' के लिए नहीं दिखी जितनी कि 'बॉर्डर 2' के लिए थी लेकिन दमदार कहानी के दम पर क्या दर्शकों के दिलों पर रानी राज कर पाएंगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं।