Border 2 Review: हंसाएगी भी…रुलाएगी भी…सीट से चिपकाकर रखेगी सनी पाजी की ‘बॉर्डर 2’

सबसे पहले बात करते हैं कहानी की...सनी पाजी फतेह सिंह के किरदार में फिर से लौट आए हैं। शुरुआत 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग से होती है जहां दुश्मन देश एक बार फिर अपने नापाक इरादे लेकर इंडिया के बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात से अंजान कि सिख रेजिमेंट के फतेह सिंह अपने फौजियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इधर मेजर होशियार दहिया उर्फ वरुण धवन भी अपने जवानों के साथ पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी में हैं। यहां होशियर दहिया याद करता है अपने उन दो दोस्तों को, जिनकी तस्वीर वो अपने साथ लेकर आया है। यहां से कहानी 10 साल पीछे जाती है जब होशियार की महेंद्र सिंह रावत (अहान शेट्टी) और निर्मल सिंह (दिलजीत दोसांझ) से मुलाकात होती है। फिल्म अब साल 1961 में नेशनल वॉर अकादमी को दिखाती है जहां तीनों सेनाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। यहीं पर होशियर की मुलाकात महेंद्र और निर्मल से होती है। यहां से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और तीनों अपने परिवारों से दूर एक दूसरे में ही खुद के परिवार को पा लेते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखने जाना होगा।