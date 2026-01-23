23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Border 2 Review: हंसाएगी भी…रुलाएगी भी…सीट से चिपकाकर रखेगी सनी पाजी की ‘बॉर्डर 2’

Border 2 Movie Review: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कैसी है फिल्म की कहानी, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 23, 2026

Border 2 Movie Review

Border 2 Movie Review in Hindi (सोर्स- पत्रिका)

Border 2 Movie Review: इस बार बॉर्डर में घुसेंगे नहीं बॉर्डर ही बदल देंगे...वरुण धवन जब मेजर होशियार दहिया बनकर ये डायलॉग बोलते हैं तो यकीन मानिए जोश और जज्बे का सैलाब उमड़ पड़ता है। बॉर्डर 2 में जज्बात नहीं बल्कि जज्बातों की आंधी है..3 घंटे से भी ज्यादा रनटाइम की इस फिल्म में कहीं पर भी बोरियत फील नहीं होती। एक-एक सीन में भारतीय सेना के हौंसले को सलाम करने का एक बेजोड़ प्रयास किया गया है। चलिए जानते हैं आखिर कैसी है सनी देओल, वरुण, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की ये फिल्म।

'बॉर्डर 2' की कहानी (Border 2 Movie Review)

सबसे पहले बात करते हैं कहानी की...सनी पाजी फतेह सिंह के किरदार में फिर से लौट आए हैं। शुरुआत 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग से होती है जहां दुश्मन देश एक बार फिर अपने नापाक इरादे लेकर इंडिया के बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात से अंजान कि सिख रेजिमेंट के फतेह सिंह अपने फौजियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इधर मेजर होशियार दहिया उर्फ वरुण धवन भी अपने जवानों के साथ पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी में हैं। यहां होशियर दहिया याद करता है अपने उन दो दोस्तों को, जिनकी तस्वीर वो अपने साथ लेकर आया है। यहां से कहानी 10 साल पीछे जाती है जब होशियार की महेंद्र सिंह रावत (अहान शेट्टी) और निर्मल सिंह (दिलजीत दोसांझ) से मुलाकात होती है। फिल्म अब साल 1961 में नेशनल वॉर अकादमी को दिखाती है जहां तीनों सेनाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। यहीं पर होशियर की मुलाकात महेंद्र और निर्मल से होती है। यहां से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और तीनों अपने परिवारों से दूर एक दूसरे में ही खुद के परिवार को पा लेते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखने जाना होगा।

'बॉर्डर 2' का निर्देशन

फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है अनुराग सिंह ने जिन्होंने एक मास्टरपीस तैयार किया है। कैसे पहले पार्ट के इमोशन्स का भार कंधे पर लेकर दूसरे पार्ट में भी वैसा ही जादू चलाना है। डायरेक्शन के तौर पर अनुराग सिंह ने पूरी जस्टिस करने की कोशिश की है क्योंकि जब इतने रनटाइम की कोई फिल्म होती है तो सबसे बड़ा डर होता है कि क्या ऑडियंस को पूरे 3 घंटे सीट से चिपकाकर रख पाएंगे...'बॉर्डर 2' के मामले में ये सच होता नजर आता है क्योंकि एक पल भी ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म में कोई भी सीन एक्स्ट्रा डाला गया है या कहीं पर भी फिल्म में बोरियत आ रही है। पुरानी फिल्म की ही तरह इस बार भी डायलॉग्स पर काम किया गया है। एक-एक डायलॉग को मन में जज्बा जगाने के लिहाज से काफी सोच-समझकर लिखा गया है। डायरेक्टर के तौर पर अनुराग सिंह ने काफी अच्छी तरह से चार अलग-अलग कहानियों को एक ही माला में पिरोया है।

'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट

फिल्म में भारी-भरकम स्टारकास्ट है...सनी देओल से लेकर वरुण धवन, दिलजीत और अहान शेट्टी। सनी के साथ नजर आ रही हैं मोना सिंह, दिलजीत के अपोजिट फिल्म में सोनम बाजवा हैं, वहीं अहान शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाया है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की मैनेजर यानी आन्या सिंह। वरुण धवन की पत्नी के रोल में नजर आती हैं मेधा राणा। अगर यूं कहे कि हर किरदार ने अपनी तरफ से फिल्म में पूरी जान झोंक दी है तो कुछ गलत नहीं होगा। जो अलग-अलग इमोशन्स जंग से अलग सेना के जवानों के अपने-अपने परिवारों के साथ होते हैं..उन भावनाओं को पूरी तरह से इन किरदारों ने पर्दे पर जीवंत कर दिया है। हालांकि मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला लेकिन कम समय में भी ये किरदार अपना काम पूरा कर जाते हैं।

गाने

फिल्म के गानों की बात करें तो स्क्रीन पर जब 'घर कब आओगे' बजता है तो पहली बॉर्डर के इमोशन्स अपने साथ संजोकर आता है। वही पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाती हैं। हालांकि सिर्फ इस गाने को छोड़ दें तो और कोई ऐसा गाना नजर नहीं आता जिसे जो जुबान पर चढ़ जाए। फिर भी उन गानों की टाइमिंग कहानी के हिसाब से एक दम फिट बैठती है इसलिए जब वो चलते हैं तो आंखों में आंसू भी देकर चले जाते हैं।

कमजोरी

अगर लॉजिक के हिसाब से देखे तो थोड़ी सी कमी यहां नजर आती है। जब बात देश की सेना की हो और ऐसे मुद्दे की हो जो हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहा है तो इंसान कहीं ना कहीं लॉजिक को भी अपने आप ही ढूंढने लगता है। फिल्म में कई सीन ऐसे भी नजर आते हैं जहां सिर्फ अगर आप दिल से देखेंगे तो ही फिल्म सही लगेगी नहीं तो कुछ लोग दिमाग लगाने जाएंगे तो बीच फिल्म में ही उठकर आना पड़ सकता है।

देखें या नहीं?

हर तरह के इमोशन्स को अगर आप फील करना चाहते हैं तो जरूर ये फिल्म आप ही के लिए बनी हैं। चाहे हंसना हो, रोना हो, देश के लिए प्रेम की भावना जगाना हो या फिर भारतीय सेना की हिम्मत को सलाम करना हो...ये फिल्म एक बार तो देखनी जरूर बनती है।

ये भी पढ़ें

बड़ी फिल्म और बड़ा डर! ‘बॉर्डर 2’ के इस एक्टर ने बताई अपने दिल की बात
बॉलीवुड
Paramvir Cheema Photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 03:35 pm

Published on:

23 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Border 2 Review: हंसाएगी भी…रुलाएगी भी…सीट से चिपकाकर रखेगी सनी पाजी की ‘बॉर्डर 2’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बेटे के लिये दहाड़ा पिता, ट्रोलर्स को दी खुली चुनौती कहा… छोडूंगा नही

Suniel Shetty - Ahan Shetty photo
बॉलीवुड

पलाश मुच्छल का 40 लाख की धोखाधड़ी पर फूटा गुस्सा, लिखा- मेरे खिलाफ साजिश हुई…

Palash Muchhal angry On cheating of 40 lakh said this claims against me baseless and factually incorrect
बॉलीवुड

Border 2 देखने गए लोगों का टूटा दिल, नहीं आया ‘धुरंधर 2’ का टीजर, आदित्य धर ने बताया कब होगा रिलीज

Dhurandhar 2 teaser not attached to Border 2 fans angry than director aditya dhar post share big update
बॉलीवुड

तुम्हें वर्दी में देखना… ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज पर बेटे अहान के लिए पिता सुनील शेट्टी ने लिखा इमोशनल पोस्ट

Suniel Shetty on Border 2
बॉलीवुड

Border 2 में सनी देओल ने धर्मेंद्र की याद में किया ये इमोशनल काम, फैंस भी कर रहे तारीफ

Sunny deol in border 2 introduces himself Dharmendra ji ka beta after father dharmendra death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.