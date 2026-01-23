Border 2 पर लगा ग्रहण! कई जगह फर्स्ट शो हुए कैंसिल, सामने आया ये बड़ा कारण

23 जवनरी सुबह कड़ाके की ठंड और जोश के साथ थिएटर पहुंचे फैंस को तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें बताया गया कि फिल्म की स्क्रीनिंग फिलहाल नहीं हो सकती। मुंबई के बोरीवली के मैक्सस सिनेमा में सुबह 7:30 और 8:00 बजे के शो रद्द कर दिए गए। थिएटर पहुंचे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। एक फैन ने कहा, "हम हफ्तों से पहले दिन के पहले शो की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यहां आकर पता चला कि फिल्म ही नहीं पहुंची है।"