बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ देखने को बेताब है ये अफगानिस्तान का क्रिकेटर, पोस्ट में लिखा- फिल्म तो मैं जरूर…

Border 2 Release: फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज में महज 24 घंटे बचे हैं। इसे लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिल है। अब इस रेस में एक अफगानिस्तान के फेमस क्रिकेटर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने खुद इसे लेकर पोस्ट शेयर किया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Afghanistan captain Rashid Khan recently post his excitement to watch border 2 ahan shetty varun dhawan reaction

बॉर्डर 2 होगी 23 जनवरी को रिलीज

Border 2: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म "बॉर्डर 2" को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरहद पार भी इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो बॉर्डर 2 देखने का बेताब हैं। उन्होंने पोस्ट में फिल्म को लेकर बड़ी बात भी लिखी है। जिसपर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन भी दिया है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान की। जी हां! राशिद खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने न केवल फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि बॉलीवुड सितारों को भी कमेंट करने पर मजबूर कर दिया।

अफगानिस्तान के राशिद खान ने जताई इच्छा (Afghanistan Captain Rashid Khan On Border 2)

राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह खुले आसमान के नीचे आराम से भुट्टा भूनते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में उन्होंने पहली 'बॉर्डर' फिल्म का एवरग्रीन गाना 'घर कब आओगे' लगाया है। वीडियो शेयर करते हुए राशिद ने कैप्शन में लिखा, "बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा! लेकिन देखते हैं क्या होता है अगर मैं इस वीडियो को शेयर करता हूं तो।"

सुनील शेट्टी और वरुण धवन ने दिया 'भाई' को जवाब (Ahan Shetty Comment On Rashid Khan Post)

जैसे ही राशिद का यह वीडियो सामने आया, फिल्म की स्टारकास्ट ने तुरंत इस पर अपना प्यार बरसाया। सुनील शेट्टी ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये हुई ना बात!" साथ ही उन्होंने दिल वाला इमोजी भी बनाया। वहीं, फिल्म में लीड रोल निभा रहे वरुण धवन ने लिखा, "हां भाई!" और अहान शेट्टी ने भी प्यार जताते हुए लिखा, "भाई को बहुत सारा प्यार।" राशिद और बॉलीवुड सितारों के बीच की यह बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी 'बॉर्डर 2' (Border 2 Advance Booking)

बता दें कि 'बॉर्डर 2' साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है। 23 जनवरी को रिलीज हो रही इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1971 के युद्ध की एक नई कहानी पर्दे पर लाएगी।

एडवांस बुकिंग में रचा इतिहास

फिल्म की कमाई को लेकर जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में करीब 3.43 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस हफ्ते कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे में जानकारों का मानना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला सकती है।

22 Jan 2026 08:58 am

