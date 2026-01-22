‘बॉर्डर 2’ देखने को बेताब है ये अफगानिस्तान का क्रिकेटर, पोस्ट में लिखा- फिल्म तो मैं जरूर…

बॉर्डर 2 होगी 23 जनवरी को रिलीज
Border 2: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म "बॉर्डर 2" को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरहद पार भी इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो बॉर्डर 2 देखने का बेताब हैं। उन्होंने पोस्ट में फिल्म को लेकर बड़ी बात भी लिखी है। जिसपर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन भी दिया है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान की। जी हां! राशिद खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने न केवल फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि बॉलीवुड सितारों को भी कमेंट करने पर मजबूर कर दिया।
राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह खुले आसमान के नीचे आराम से भुट्टा भूनते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में उन्होंने पहली 'बॉर्डर' फिल्म का एवरग्रीन गाना 'घर कब आओगे' लगाया है। वीडियो शेयर करते हुए राशिद ने कैप्शन में लिखा, "बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा! लेकिन देखते हैं क्या होता है अगर मैं इस वीडियो को शेयर करता हूं तो।"
जैसे ही राशिद का यह वीडियो सामने आया, फिल्म की स्टारकास्ट ने तुरंत इस पर अपना प्यार बरसाया। सुनील शेट्टी ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये हुई ना बात!" साथ ही उन्होंने दिल वाला इमोजी भी बनाया। वहीं, फिल्म में लीड रोल निभा रहे वरुण धवन ने लिखा, "हां भाई!" और अहान शेट्टी ने भी प्यार जताते हुए लिखा, "भाई को बहुत सारा प्यार।" राशिद और बॉलीवुड सितारों के बीच की यह बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
बता दें कि 'बॉर्डर 2' साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है। 23 जनवरी को रिलीज हो रही इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1971 के युद्ध की एक नई कहानी पर्दे पर लाएगी।
फिल्म की कमाई को लेकर जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में करीब 3.43 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस हफ्ते कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे में जानकारों का मानना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग