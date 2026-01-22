‘बॉर्डर 2’ देखने को बेताब है ये अफगानिस्तान का क्रिकेटर, पोस्ट में लिखा- फिल्म तो मैं जरूर…

Border 2: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म "बॉर्डर 2" को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरहद पार भी इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो बॉर्डर 2 देखने का बेताब हैं। उन्होंने पोस्ट में फिल्म को लेकर बड़ी बात भी लिखी है। जिसपर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन भी दिया है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान की। जी हां! राशिद खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने न केवल फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि बॉलीवुड सितारों को भी कमेंट करने पर मजबूर कर दिया।