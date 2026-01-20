जावेद अख्तर ने Border 2 के गाने बनाने से किया इनकार, रिलीज से पहले किया खुलासा

जावेद अख्तर ने किया बॉर्डर 2 के गानों को लेकर खुलासा
Javed Akhtar On Border 2: साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' ने अपनी देशभक्ति और इमोशनल गानों से पूरे देश को रुला दिया था। अब 29 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल 'बॉर्डर 2' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा इसकी एडवांस बुकिंग से ही लगाया जा सकता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म जगत के दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। जावेद अख्तर ने ही 'संदेसे आते हैं' जैसे कालजयी गाने लिखे थे, उन्होंने 'बॉर्डर 2' के लिए गाना लिखने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है।
जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, "मेकर्स मेरे पास आए थे, 'बॉर्डर 2' के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास एक पुराना गाना है, जो पहले से ही हिट है और वो उसमें थोड़ा-सा बदलाव करके उसे फिर से रिलीज करना चाहते हैं। ये कोई बात हुई? नए गाने बनाओ या फिर मान लो कि आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पुराने गानों को थोड़ा-बहुत बदलकर (रीवर्क करके) दोबारा पेश करना एक तरह का बौद्धिक और क्रिएटिव दिवालियापन है।"
जावेद अख्तर ने आगे कड़े शब्दों में कहा, "अगर आपके पास एक पुराना हिट गाना है और आप उसे फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप नए गाने बनाएं या फिर यह स्वीकार कर लें कि आप पुराने स्तर का काम दोबारा नहीं कर सकते। जब हमने पहली 'बॉर्डर' बनाई थी, तब हमारे सामने 'हकीकत' (1964) जैसी महान फिल्म का उदाहरण था, लेकिन हमने उसके गानों को नहीं छुआ। हमने पूरी तरह से नए गीत लिखे और लोगों ने उन्हें उतना ही प्यार दिया।"
बता दें, जावेद अख्तर के इनकार के बाद ही मेकर्स ने पुराने गानों को ही रीक्रिएट करने का फैसला लिया है। फिल्म में मशहूर गाने 'संदेसे आते हैं' को 'घर कब आओगे' के रूप में नए अंदाज में पेश किया गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही आई हैं। कुछ लोग पुरानी यादें ताजा होने से खुश हैं, तो कुछ इसे जावेद साहब की तरह ही 'ओरिजिनालिटी' की कमी मान रहे हैं।
अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2', 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सनी देओल एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आएंगे। इस बार उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फौज भी मोर्चा संभालेगी।
