जावेद अख्तर ने Border 2 के गाने बनाने से किया इनकार, रिलीज से पहले किया खुलासा

Javed Akhtar On Border 2: साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' ने अपनी देशभक्ति और इमोशनल गानों से पूरे देश को रुला दिया था। अब 29 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल 'बॉर्डर 2' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा इसकी एडवांस बुकिंग से ही लगाया जा सकता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म जगत के दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। जावेद अख्तर ने ही 'संदेसे आते हैं' जैसे कालजयी गाने लिखे थे, उन्होंने 'बॉर्डर 2' के लिए गाना लिखने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है।