15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) में अपने बेबाक अंदाज से समां बांध दिया। वरीशा फरासत के साथ बातचीत में उन्होंने भाषा, समाज और फिल्म इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप पर खुल कर चर्चा की।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Aman Pandey

Jan 15, 2026

JLF 2026, Jaipur Literature Festival, Jaipur Lit Fest, Javed Akhtar, Varisha Farasat, Bollywood lyricist, script writer, Hindi literature, Indian cinema, film industry, भाषा पर चर्चा, समाज पर चर्चा, सेक्युलरिज्म, उर्दू, संस्कृत, तमिल भाषा, Jaipur event, होटल

"करोड़ों चेहरे… और उनके पीछे और भी चेहरे…"
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) की उस रंग-बिरंगी सुबह जब बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर मंच पर आए तो सत्र का आगाज उनके शब्दों के उसी तेज, गहराई और शिल्प (क्राफ्ट) के साथ हुआ, जिसने भारतीय सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति को दशकों तक नई दिशा दी है।

मन के द्वंद्व को कुरेदती उनकी कविताओं में जब भीड़, जमीर और व्यक्तिगत संघर्ष की तस्वीरें उभरीं, तो होटल क्लार्क्स आमेर का पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। इसके बाद, उसी सन्नाटे और वैचारिक ठहराव को तोड़ते हुए वे जीवन, भाषा, सिनेमा और सेक्युलरिज्म पर ऐसी बेबाकी से बोले कि वह सत्र 'पॉइंट्स ऑफ व्यू' से कहीं अधिक 'पॉइंट्स ऑफ रियलिटी' बनकर उभरा।

जावेद अख्तर का ‘सेक्युलर’ पर तंज

सत्र ‘जावेद अख्तर: पॉइंट्स ऑफ व्यू’ में वरीशा फरासत के साथ हुई बातचीत में अख्तर ने कहा कि सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। कोई सिखाएगा तो वो फेक होगा। सेक्युलर आपको आपके आसपास के माहौल से मिलता है। उन्होंने बताया कि उनके अंदर सेक्युलर मूल्यों की शुरुआत बचपन में नाना-नानी के माहौल से हुई। उन्होंने कहा कि नाना-नानी पढ़े-लिखे नहीं थे, अवधी बोला करते थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे। इसी माहौल ने उन्हें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया।

'संस्कृत हजारों साल पुरानी, उर्दू कल की बच्ची'

भाषा को लेकर उठे सवाल पर अख्तर ने कहा कि संस्कृत पहले आई या उर्दू, यह सवाल ही गलत है। संस्कृत हजारों साल पुरानी है, उर्दू तो कल की बच्ची है। तमिल सबसे पुरानी जिंदा भाषा है। उन्होंने कहा कि भाषाओं की तुलना करने के बजाय उनके इतिहास और विकास को समझना चाहिए।

सिनेमा पर अख्तर

सिनेमा पर बात करते हुए अख्तर ने बताया कि आज फिल्म इंडस्ट्री काफी मैच्योर और प्रोफेशनल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब जूते-चप्पल लाने का ऑर्डर मिलता था। आज फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम एक्टर के बाद लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले इंडस्ट्री में पैसे की कमी थी, लेकिन आज पैसा इतना अधिक है कि कई लोग उसी में खराब हो जाते हैं।

'ChatGPT ने लोगों को किताबों से दूर किया'

नए दौर की पढ़ने की आदतों पर अख्तर ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप और ChatGPT ने लोगों को किताबों से दूर कर दिया है। लोग आर्टिफिशियल जवाब ढूंढते हैं, जबकि जो किताबों में है, वह कहीं नहीं है।” उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि केवल क्लासिक्स नहीं, बल्कि स्टेशन पर मिलने वाले लाइट लिटरेचर भी पढ़ते रहना चाहिए।

'कॉम्पिटिशन खुद से रखें'

बच्चों और युवाओं को संदेश देते हुए अख्तर ने कहा कि कॉम्पिटिशन खुद से रखिए। दूसरों से तुलना बेकार है, जिंदगी में कई आपसे अच्छे और कई आपसे कमजोर होंगे। यह समझकर आगे बढ़िए।

कार्यक्रम के दौरान जब उनसे ‘चश्मा क्यों नहीं लगा’ पूछा गया तो अख्तर ने हंसते हुए कहा, “अच्छे चेहरे देखें, अच्छी नीयत रखें, चश्मा नहीं लगेगा।” इस टिप्पणी पर सभागार में ठहाके गूंजे।

इससे पहले JLF की शुरुआत होटल क्लार्क्स आमेर में ‘मॉर्निंग म्यूजिक: नाद- बिटवीन साउंड एंड साइलेंस’ से हुई। इस दौरान ऐश्वर्या विद्या रघुनाथन ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। मुख्य समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने मंच पर उपस्थित रहकर उद्घाटन किया। पहले दिन साहित्य, संगीत और संस्कृति के बीच जावेद अख्तर का सत्र सबसे चर्चित रहा। उनकी बेबाकी, संवेदनशीलता और अनुभव ने दर्शकों को प्रभावित किया और JLF के पहले दिन को मजबूत खबरों और चर्चाओं से भर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 05:12 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:35 pm

Hindi News / Entertainment / अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड

इस एक्टर संग रवीना टंडन की लाडली के लिप-लॉक ने उड़ाए होश, ‘लइकी-लइका’ के पोस्टर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

laikey laikaa first look abhay verma rasha thadani romantic movie posters out
बॉलीवुड

तलाक के 12 दिन बाद माही विज घर लाईं ये खास चीज, सबसे छुपकर दोस्त ने डाली फोटो

Mahhi Vij buy new brand car friend arti singh shares photo after 10 days of jay Bhanushali Divorce
TV न्यूज

टीम की सैलरी बढ़ा दो, जल लीजिये… मीम के साथ श्रद्धा कपूर और अमृता राव के ज्वेलरी ब्रांड का नया ऐड हुआ वायरल

टीम की सैलरी बढ़ा दो, जल लीजिये... मीम के साथ श्रद्धा कपूर और अमृता राव के ज्वेलरी ब्रांड का नया ऐड हुआ वायरल
बॉलीवुड

जब असली फौजी गढ़ते हैं परदे की जंग, तब बनती हैं यादगार देशभक्ति फिल्में

Indian Army Day 2026
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.