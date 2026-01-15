अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

इससे पहले JLF की शुरुआत होटल क्लार्क्स आमेर में ‘मॉर्निंग म्यूजिक: नाद- बिटवीन साउंड एंड साइलेंस’ से हुई। इस दौरान ऐश्वर्या विद्या रघुनाथन ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। मुख्य समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने मंच पर उपस्थित रहकर उद्घाटन किया। पहले दिन साहित्य, संगीत और संस्कृति के बीच जावेद अख्तर का सत्र सबसे चर्चित रहा। उनकी बेबाकी, संवेदनशीलता और अनुभव ने दर्शकों को प्रभावित किया और JLF के पहले दिन को मजबूत खबरों और चर्चाओं से भर दिया।