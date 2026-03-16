‘धुरंधर 2’ को धूल चटाने आया उस्ताद भगत सिंह, ट्रेलर देख सोशल मीडिया पर मची हलचल

फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है। ये फिल्म 2016 की सुपरहिट तमिल फिल्म 'थेरी' की रीमेक है, जिसे एटली ने निर्देशित किया था। 'थेरी' को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब प्यार मिला था और ये बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही थी। फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला लीड रोल में हैं। बता दें, फिल्म में के.एस. रविकुमार, आशुतोष राणा, नवाब शाह, प्रथिबन, राशि, अविनाश, गौतमी और नागा महेश भी दिखेंगे।