‘धुरंधर’ की बाप होगी ‘धुरंधर 2’ रिलीज से पहले मेकर्स ने बनाया मास्टर प्लान, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

Dhurandhar New Strategy: बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सीरीज की दूसरी कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' जल्द ही थिएटर में दस्तक देने वाली है। ये फिल्म 19 मार्च को गूड़ी पड़वा, उगादी और ईद के त्योहारों से पहले रिलीज होगी। मेकर्स ने हॉलीवुड की परंपरा अपनाते हुए 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शो भी आयोजित किए हैं, जिससे फैंस फिल्म का मजा एक दिन पहले ले सकें।