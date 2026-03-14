14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘धुरंधर’ की बाप होगी ‘धुरंधर 2’ रिलीज से पहले मेकर्स ने बनाया मास्टर प्लान, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

Dhurandhar New Strategy: 'धुरंधर' की सफलता के बाद अब फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले मेकर्स ने एक जोरदार मास्टर प्लान तैयार किया है, तो आईए जानें क्या है मामला…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 14, 2026

'धुरंधर' की बाप होगी 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले मेकर्स ने बनाया मास्टर प्लान, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

फिल्म- 'धुरंधर 2' (फोटो सोर्स: X)

Dhurandhar New Strategy: बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सीरीज की दूसरी कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' जल्द ही थिएटर में दस्तक देने वाली है। ये फिल्म 19 मार्च को गूड़ी पड़वा, उगादी और ईद के त्योहारों से पहले रिलीज होगी। मेकर्स ने हॉलीवुड की परंपरा अपनाते हुए 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शो भी आयोजित किए हैं, जिससे फैंस फिल्म का मजा एक दिन पहले ले सकें।

डबल रोल और दमदार डायलॉग

बता दें, फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हुआ था, जिसमें रणवीर सिंह के डबल रोल और दमदार डायलॉग 'अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा' ने फैंस का जोश बढ़ा दिया है। साथ ही, फिल्म में रणवीर जसकीरत सिंह रंगी और हमजा अली मजार के किरदार निभाते दिखेंगे, जो पाकिस्तान में घुसकर बदले की आग लेकर आते हैं।

अदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी। फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रैंपल और सारा अर्जुन जैसे फेमस स्टार्स शामिल हैं। हालांकि, पहली फिल्म ने दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, तो वहीं अब इसकी सिक्वल साउथ इण्डिया की बड़ी फिल्मों से मुकाबला करने वाली है।

ब्लॉकबस्टर स्टार वॉर्स और अवेंजर्स की रणनीति

इतना ही नहीं, पेड प्रीव्यू शो का आयोजन हॉलीवुड के जैसे ब्लॉकबस्टर स्टार वॉर्स और अवेंजर्स की रणनीति पर बेस्ड है, जिससे वर्ड-ऑफ-माउथ के जरिए फिल्म की कमाई दोगुनी हो जाती है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट्स का अनुमान है कि पहले दिन पेड प्रीव्यू से लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जो फिल्म की ओपनिंग को सुपरचार्ज कर देगा।

फिल्म की म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया है, जिसमें 'अरी अरी' गाना खासा फेमस हो रहा है। रणवीर सिंह दुबई से लौटकर फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स एजाज गुलाब और सी युवॉन्ग ओह ने कोरियोग्राफ किए हैं, जबकि वीजुअल एफेक्ट्स की जिम्मेदारी एनविजन और रीडिफाइन स्टूडियोज ने संभाली है।

सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक

निर्देशक अदित्य धर ने बताया, "ये कहानी बदले की है, जो जसकीरत को एक बेहतर स्पाई बनाती है। दर्शक थिएटर में इसे देख कर रोमांचित होंगे।" दर्शकों के जबरदस्त क्रेज के चलते 'धुरंधर: द रिवेंज' 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने की पूरी संभावना है। दरअसल, अब सबकी निगाहें 19 मार्च पर टिकी हैं कि कब ये फिल्म रिलीज होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Mar 2026 12:59 pm

Published on:

14 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / ‘धुरंधर’ की बाप होगी ‘धुरंधर 2’ रिलीज से पहले मेकर्स ने बनाया मास्टर प्लान, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गुस्से से भरा किरदार, बदले की कहानी…आमिर खान की वो फिल्म जिसने दिलाया नेशनल अवॉर्ड

गुस्से से भरा किरदार, बदले की कहानी...आमिर खान की वो फिल्म जिसने दिलाया नेशनल अवॉर्ड
मनोरंजन

‘धुरंधर’ पर भड़कीं स्वरा भास्कर की मां, बोलीं- ‘हर मुसलमान को…’

Swara Bhaskar Mother Slams Dhurandhar
बॉलीवुड

‘उनकी हालत और सीरियस हो गई है…’अनुराग डोभाल की हेल्थ को लेकर मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट

Anurag Dobhal Health Update
मनोरंजन

बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा

बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा
मनोरंजन

अश्लीलता का पता नहीं… 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म ने उड़ाया गर्दा, अपने बजट से कई गुना कमाई कर, तोड़े रिकॉर्ड

अश्लीलता का पता नहीं... 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म ने उड़ाया गर्दा, अपने बजट से कई गुना कमाई कर, तोड़े रिकॉर्ड
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.