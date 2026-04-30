डॉक्टर महिला के साथ डांस पर राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, खुलासा करते हुए बोले- मजबूरी में बनाया

Rahul Roy Big reveals On Dance Video: साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' से रातों-रात सुपरस्टार बने राहुल रॉय इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका एक सोशल मीडिया वीडियो है। हाल ही में राहुल रॉय का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर उनके चाहने वाले काफी परेशान और हैरान रह गए। लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर 'आशिकी' फेम इस एक्टर को ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?