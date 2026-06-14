सलमान खान और करीना कपूर के बीच सबकुछ ठीक नहीं? आमिर के इवेंट में दोनों के बीच दिखा Awkward मोमेंट

Salman Khan-Kareena Kapoor Awkward Moment: आमिर खान की फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित हुए खास समारोह में कई बड़े सितारे शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां सलमान खान, करीना कपूर खान और आमिर खान की एक साथ मौजूदगी ने बटोरी। जहां एक तरफ सलमान खान का नया और बेहद अलग लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना, वहीं दूसरी तरफ कैमरों के सामने सलमान और करीना के बीच दिखाई दिए एक छोटे से ‘ऑक्वर्ड मोमेंट’ ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।