Dead Bodies पर टिप्पणी के बाद अब MBBS स्टू़डेंट सेजल पवार को AIMSA अध्यक्ष ने लगाई फटकार, प्रणीत मोरे को बताया समाज के लिए अभिशाप

Sejal Pawar Dead Body Controversy: मुंबई के प्रतिष्ठित केईएम अस्पताल की आखिरी साल की एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में कही गई उनकी एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल प्रशासन को जांच बैठानी पड़ी और छात्रा को 15 दिनों के लिए अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया।