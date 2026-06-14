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Cockroach Janta Party के अभिजीत दिपके के साथ Roadies में हुई गाली-गलौज? रघु राम ने वायरल वीडियो का बताया सच

Abhijeet Dipke Roadies Video: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को लेकर एक दावा किया जा रहा है। उनके रोडीज के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें रघु राम से काफी फटकार पड़ रही थी।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 14, 2026

Abhijeet Dipke Roadies Video

Abhijeet Dipke Roadies Video (सोर्स- @instaraghu)

Abhijeet Dipke Roadies Video: सोशल मीडिया के दौर में कई बार पुराने वीडियो नए दावों के साथ वायरल होने लगते हैं और देखते ही देखते लाखों लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि MTV रोडीज के एक पुराने ऑडिशन के दौरान रघु राम ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को फटकार लगाते हुए शो से बाहर निकाल दिया था। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है।

रघु राम ने वायरल क्लिप पर दिया रिएक्शन

रोडीज के शुरुआती सीजन में अपने सख्त रवैये और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर रहे रघु राम ने खुद इस वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस व्यक्ति को वीडियो में अभिजीत दिपके बताया जा रहा है, वो दावा पूरी तरह गलत है। रघु ने बताया कि वो अभिजीत से कभी मिले ही नहीं हैं, ऐसे में ये कहना कि उन्होंने रोडीज ऑडिशन में उन्हें बाहर निकाला था, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

रघु राम ने वीडियो को किया शेयर

रघु राम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए उन लोगों पर भी तंज कसा जो इस क्लिप को सच बताकर लगातार शेयर कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। उनका कहना था कि अगर किसी विचारधारा या व्यक्ति का विरोध करना है तो तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि फर्जी वीडियो और गलत दावों के जरिए।

अभिजीत दिपके ने भी दी प्रतिक्रिया

दिलचस्प बात यह रही कि रघु के स्पष्टीकरण के बाद अभिजीत दिपके ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जिस समय का ये रोडीज वीडियो बताया जा रहा है, उस दौरान तो वह स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। अभिजीत की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं और कई यूजर्स इस पूरे विवाद को लेकर मीम्स बनाने लगे।

कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ऑनलाइन अभियान इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय हुआ है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके अपने अनोखे वीडियो, हास्यपूर्ण राजनीतिक शैली और अलग तरह के कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चित हुए हैं। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अभिजीत ने कम समय में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए हैं।

रोडीज का फेक वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति रोडीज ऑडिशन के दौरान रघु राम से बहस करता नजर आता है। वीडियो में माहौल काफी गर्म दिखाई देता है और रघु कंटेस्टेंट को कड़ी फटकार लगाते दिखते हैं। इसी वीडियो को एडिट करके कुछ लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि वो कंटेस्टेंट अभिजीत दिपके हैं। हालांकि अब रघु राम और अभिजीत दोनों ने साफ कर दिया है कि वायरल दावा पूरी तरह निराधार है।

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Published on:

14 Jun 2026 07:20 am

Hindi News / Entertainment / Cockroach Janta Party के अभिजीत दिपके के साथ Roadies में हुई गाली-गलौज? रघु राम ने वायरल वीडियो का बताया सच

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