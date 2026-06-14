Cockroach Janta Party के अभिजीत दिपके के साथ Roadies में हुई गाली-गलौज? रघु राम ने वायरल वीडियो का बताया सच

Abhijeet Dipke Roadies Video: सोशल मीडिया के दौर में कई बार पुराने वीडियो नए दावों के साथ वायरल होने लगते हैं और देखते ही देखते लाखों लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि MTV रोडीज के एक पुराने ऑडिशन के दौरान रघु राम ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को फटकार लगाते हुए शो से बाहर निकाल दिया था। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है।