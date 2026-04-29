‘क्रश था, लेकिन उसने शादी कर ली’, एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने राघव चड्ढा को लेकर किया बड़ा खुलासा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। अर्चना साल 2018 में Miss Bikini India का खिताब जीतकर और मिस कॉस्मोस वर्ल्ड में देश को रेप्रेज़ेंट करके फेमस हुई थीं। ​​उन्होंने 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' और 'हसीना पारकर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ रीजनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, और फिर रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में अपने बेबाक अंदाज से पॉपुलर हो गईं। अर्चना ने एक्टिंग करियर के साथ-साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में भी कदम रखा और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा, जिससे उन्हें एक ऐसी युवा नेता के रूप में पहचान मिली जो मनोरंजन जगत और राजनीति में बैलेंस बनाकर रखती है।