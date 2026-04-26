राघव चड्ढा ने छोड़ी AAP तो कपिल शर्मा का पुराना वीडियो हुआ वायरल, जिसमें की थी उन्होंने ये भविष्यवाणी

राघव चड्ढा और परिणीति की जोड़ी हमेशा से युवाओं के बीच काफी फेमस रही है। राघव का 'आप' से नाता तोड़ना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अब इसे लेकर गंभीर चर्चा कम और मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। लोग इस पुराने वीडियो को शेयर कर कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सिवाय कपिल शर्मा के जोक्स के, जो कभी न कभी हकीकत बन ही जाते हैं। फिलहाल राघव चड्ढा अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन कपिल का यह 'पुराना हिंट' उन्हें लंबे समय तक सुर्खियों में रखेगा।