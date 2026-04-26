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राघव चड्ढा ने छोड़ी AAP तो कपिल शर्मा का पुराना वीडियो हुआ वायरल, जिसमें की थी उन्होंने ये भविष्यवाणी

Raghav Chadha BJP Join: राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होते ही कपिल शर्मा का एक साल पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कपिल मजाक में राघव के पार्टी बदलने की 'भविष्यवाणी' करते नजर आ रहे हैं।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 26, 2026

Raghav Chadha quit aap joining-bjp kapil sharma prediction video viral on social media

राघव चड्ढा ने जॉइन की बीजेपी

Kapil Sharma Video Viral after Raghav Chadha BJP Join: राजनीति में कब कौन सा पाला बदल ले, यह कहना मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी हंसी-मजाक में कही गई बातें भविष्य का सच बन जाती हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता रहे राघव चड्ढा ने जब से BJP का दामन थामा है, तब से सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो और बयानों की बाढ़ आ गई है। इसी बीच, कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का भी एक पुराना हिस्सा इंटरनेट पर 'आग' की तरह फैल रहा है, जिसे लोग राघव के दलबदल से जोड़कर देख रहे हैं।

राघव चड्ढा को लेकर कपिल शर्मा ने की थी भविष्यवाणी (Kapil Sharma Video Viral after Raghav Chadha BJP Join)

कपिल शर्मा का जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है वह पिछले साल अगस्त 2025 का है, जब राघव चड्ढा अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बतौर मेहमान पहुंचे थे। शो के दौरान मस्ती-मजाक का दौर चल रहा था और कपिल शर्मा हमेशा की तरह ही मेहमानों की टांग खींच रहे थे।

ऐसे में कपिल ने राघव से पूछा था कि उनके लिए चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल है या पत्नी परिणीति का दिल जीतना? इस पर राघव ने बड़े ही रूमानी अंदाज में जवाब दिया था कि चुनाव तो हर पांच साल में एक बार जीतना होता है, लेकिन पत्नी का दिल तो हर घंटे जीतना पड़ता है।

'पार्टी न भी खुश हो तो बदल लेता है आदमी' (Raghav Chadha quit AAP)

राघव के इस जवाब पर चुटकी लेते हुए कपिल शर्मा ने पलटकर कहा था, "पत्नी का दिल जीतना जरूरी है, पार्टी न भी खुश हो तो बदल लेता है आदमी।" उस समय कपिल का यह तंज शो के पूर्व जज नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति पर था, जो अक्सर पार्टियां बदलने के लिए चर्चा में रहते थे। लेकिन आज, जब राघव चड्ढा खुद अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो फैंस इस क्लिप को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि कपिल शर्मा को तो भविष्य पहले से ही पता था।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार

जैसे ही राघव के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर पक्की हुई, नेटिजंस ने फौरन इस क्लिप को ढूंढ निकाला। एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट किया, "कपिल शर्मा तो अंतर्यामी निकले!" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "जोक तो सिद्धू पाजी पर था, लेकिन गलती से राघव भाई का भविष्य तय हो गया।"

राघव चड्ढा और परिणीति की जोड़ी हमेशा से युवाओं के बीच काफी फेमस रही है। राघव का 'आप' से नाता तोड़ना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अब इसे लेकर गंभीर चर्चा कम और मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। लोग इस पुराने वीडियो को शेयर कर कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सिवाय कपिल शर्मा के जोक्स के, जो कभी न कभी हकीकत बन ही जाते हैं। फिलहाल राघव चड्ढा अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन कपिल का यह 'पुराना हिंट' उन्हें लंबे समय तक सुर्खियों में रखेगा।

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Published on:

26 Apr 2026 01:19 pm

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