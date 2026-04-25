‘राघव चड्ढा को BJP ने खरीदा’ लोगों ने पत्नी परिणीति के पोस्ट पर किए कमेंट, बोले- गद्दार और ढोंगी हैं आपके पति

Raghav Chadha Join BJP: कुछ समय पहले एक खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था जब आम आदमी पार्टी (AAP) ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के 'डिप्टी लीडर' के पद से हटाया था। इसके बाद खूब दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ी। राघव पर पार्टी के लोगों ने कई इल्जाम लगाए, लेकिन उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ कहना ही बेहतर समझा। वहीं, जिस समय राघव की छुट्टी आप पार्टी की की थी तब ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वह BJP जॉइन करेंगे और अब हुआ भी यही। बीते दिन यानी शुक्रवार को राघव चड्ढा ने अनाउंस किया की वह BJP में शामिल हो गए है। इसके बाद क्या था मोदी जी के भक्त खुश हो गए तो वहीं उन्हें गलत कहने वालों कमेंट करने शुरू कर दिए।